白沙屯媽2/16開放報名！粉紅超跑3/18出發　一圖看日程與注意事項

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而香客報名分為個人徒步與團體遊覽車，報名時需要特別注意，白沙屯拱天宮也在臉書提醒5大注意事項：
1.報名僅限拱天宮現場報名，可代報
2.報名費僅收現金，無匯款服務
3.請他人代報務必小心詐騙及個資外流
4.可避開報名第一日及假日等人潮眾多期間
5.現場報名流程請依現場志工安排
想更省事，也可參加東南旅遊所推出的行程，最低499元即可體驗一日夜行。東南旅遊推出北中南每天出發行程，專車接送遶境祈福，自3月17日起駕日夜行，北中南同步參與白沙屯拱天宮，陣頭、藝閣花車巡禮及登轎儀式、起駕大典，另外步行通霄～苑裡段，3月18日~3月26日一同與粉紅超跑體驗無固定遶境路線，3月22日則推出二日行程，頭旗抵達朝天宮廟埕，恭迎媽祖安座。
3月26日的回宮日陪同粉紅超跑回宮，圓滿完成這段朝聖之路。另外，凡報名白沙屯進香加碼抽白沙屯媽祖天上聖母鑾轎紀念酒乙名。(56% 300ml的特選窖藏陳高)。附有精美針織手工轎套、栓木雷射切割仿真轎椅與十足的仿真鑾轎造型瓷瓶，有如莊嚴的白沙屯媽祖粉紅超跑，每瓶鑾轎紀念酒，會放置過爐加持的平安符，祈求平安喜樂。
2024甲辰年「白沙屯媽祖」往北港進香時程
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
放頭旗：3月14日（農曆2月初六）
登轎：3月18日
出發：3月18日
到北港：3月23日
進火：3月24日
回宮：3月26日
開爐：4月6日