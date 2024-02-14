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白沙屯媽2/16開放報名！粉紅超跑3/18出發　一圖看日程與注意事項

▲苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖每年徒步前往北港朝天宮進香是每年全台矚目宗教盛事，廟方公布將於2月16日早上8點開放讓信徒報名。（圖／資料照，翻攝苗栗觀光旅遊網）
▲苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖每年徒步前往北港朝天宮進香是每年全台矚目宗教盛事，廟方公布將於2月16日早上8點開放讓信徒報名。（圖／資料照，翻攝苗栗觀光旅遊網）

記者葉盛耀/綜合報導

苗栗縣通霄鎮拱天宮於春節期間湧入許多香客，而今年白沙屯媽祖往北港朝天宮進香已擇定於3月18日登轎出發，將展開9天8夜徒步進香之旅，且白沙屯拱天宮也並於今日正式公布，將於2月16日早上8點開放讓信徒報名，一同參與與「粉紅超跑」進香盛事。

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白沙屯媽隨香信徒人數年年增高，去年9天8夜行程報名人數更增至11萬3621人，再創新紀錄。拱天宮公布，今年接受報名日期從2月16日到3月14日，由於報名人數沒有上限，香客人數有可能再創新高。據悉今年廟方有鑒於去年報名破11萬人，今年將背心增加至13萬5800套、帽子更準備了14萬5000頂。

而香客報名分為個人徒步與團體遊覽車，報名時需要特別注意，白沙屯拱天宮也在臉書提醒5大注意事項：

1.報名僅限拱天宮現場報名，可代報

2.報名費僅收現金，無匯款服務

3.請他人代報務必小心詐騙及個資外流

4.可避開報名第一日及假日等人潮眾多期間

5.現場報名流程請依現場志工安排

▲苗栗縣通霄鎮拱天宮公布，2月16日將接受信徒報名白沙屯媽進香盛事。（圖／取自白沙屯拱天宮臉書）
▲苗栗縣通霄鎮拱天宮宣布2月16日將接受信徒報名白沙屯媽進香盛事，並公佈日程表與注意事項。（圖／取自白沙屯拱天宮臉書）
想更省事，也可參加東南旅遊所推出的行程，最低499元即可體驗一日夜行。東南旅遊推出北中南每天出發行程，專車接送遶境祈福，自3月17日起駕日夜行，北中南同步參與白沙屯拱天宮，陣頭、藝閣花車巡禮及登轎儀式、起駕大典，另外步行通霄～苑裡段，3月18日~3月26日一同與粉紅超跑體驗無固定遶境路線，3月22日則推出二日行程，頭旗抵達朝天宮廟埕，恭迎媽祖安座。

3月26日的回宮日陪同粉紅超跑回宮，圓滿完成這段朝聖之路。另外，凡報名白沙屯進香加碼抽白沙屯媽祖天上聖母鑾轎紀念酒乙名。(56% 300ml的特選窖藏陳高)。附有精美針織手工轎套、栓木雷射切割仿真轎椅與十足的仿真鑾轎造型瓷瓶，有如莊嚴的白沙屯媽祖粉紅超跑，每瓶鑾轎紀念酒，會放置過爐加持的平安符，祈求平安喜樂。

▲報名參加東南旅遊的白沙屯進香，將加碼可抽白沙屯媽祖天上聖母鑾轎紀念酒。（圖／東南旅遊提供）
▲報名參加東南旅遊的白沙屯進香，將加碼可抽白沙屯媽祖天上聖母鑾轎紀念酒。（圖／東南旅遊提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 
2024甲辰年「白沙屯媽祖」往北港進香時程
放頭旗：3月14日（農曆2月初六）
登轎：3月18日
出發：3月18日
到北港：3月23日
進火：3月24日
回宮：3月26日
開爐：4月6日

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