柯文哲不再是媒體寵兒？選後1個月網路趨勢曝：聲量霸主是韓國瑜

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吳靜怡說，劇烈滑坡型崩跌的人物就是柯文哲了，選後剩下聲量只有7%，逐漸竄升起來的是蔡英文、盧秀燕，最莫名其妙的就是蔡壁如，蔡總統開始展露笑容和輕鬆自然的樣子，很舒服。
吳靜怡也分析，若民眾黨繼續採取以訟止謗、側翼網軍、批判媒體的戰術，恐怕玩久了，自己會陷入更小眾的同溫層，網路流量是現實的，可以預知的是韓粉崛起，當韓粉從小藍教歸隊到正藍軍，首先被裂解的就是自以為第三政黨又不團結的假老二了，沉寂一陣子的韓國瑜顯然比柯文哲、黃珊珊、陳智菡有趣多了。
吳靜怡提到，有人開始就替賴清德感到很緊張，但說實話，2024、2025執政黨若能「歲月靜好」渡過，真的會比轟轟烈烈好很多，賴清德選後，整個穿衣風格有點微調整，細微的改變用心都比大膽躁進來得好。她舉例民生議題：豬肉「經過Linbay好油搭配網軍操作灑狗血的政治操作之後，大家反而會更冷靜」，所以喊「王必勝下台」就激不出火化了，一直等到盧秀燕市長與各部會檢驗公告後，這件事馬上告段落，畢竟，民生議題是從豬農到人民非常關注在乎的，政治操作槓桿越大，反作用力會更大。
吳靜怡還說，不得不說，蔣萬安最新推出的情人節影片，讓蔣團隊跟柯團隊形成巨大反差，柯文哲善用一群漂亮發言人，而蔣萬安那種沒有亮點的年輕團隊，反而突顯了他個人特色。「流量就是一塊大餅，柯文哲新年看起來就是老氣過時了，新政黨沒有新氣息。」
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