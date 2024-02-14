全球首創小鴨遊港動態秀　情人節雙鴨放閃曬恩愛

今(14)日是西洋情人節，高巿府觀光局特別規劃「小鴨遊港趣」，不僅創下黃色小鴨動態展演的全球首例，更透過黃色小鴨的視角，以及漫遊愛河灣重大公共建設及地景地標的路線，見證高雄十年來的與進步蛻變；同時，也特別營造雙鴨情人相會、合體放閃的精彩畫面。觀光局指出，活動現場不僅吸引超過10萬名民眾一睹小鴨悠遊高雄港灣，市府臉書社群平台也已迅速累積30萬名觀眾觀看小鴨遊港的可愛畫面；2024高雄燈會開幕（1/27）至今，已累計超過600萬遊客造訪高雄愛河灣。
記者陳美嘉／高雄報導
在雙鴨相聚的珍貴時刻，高雄市長陳其邁、議長康裕成及市府團隊特別現身為民眾獻上祝福，一同高喊「要幸福鴨！」，與民眾一起歡度浪漫溫馨的情人節。陳其邁指出，本次「Kaohsiung wonderland 冬日遊樂園」邀請2隻黃色小鴨回歸高雄，不只要給民眾雙倍幸福與幸運，更是首創小鴨遊港動態秀，見證高雄十年來城市轉型豐碩的蛻變成果；同時，今晚高流更會推出「情人節特別版」燈光秀，讓戀愛甜蜜的氛圍充滿高雄愛河灣！
觀光局長高閔琳表示，礁群前的小鴨由 18 號碼頭出發，遊港路線經過高雄展覽館、棧貳庫、鼓山魚市場，回到高流與音浪塔前的小鴨會合歡度情人節；音浪塔及鯨魚堤岸擠滿遊客捕捉雙鴨 Kiss珍貴畫面。現場不只有家長開心抱著孩子拍照打卡，也有年輕情侶檔拍完合照後大喊「高雄實在太幸福了！」，讓情人節這天的愛河灣浪漫爆棚、幸福加倍。
此外，觀光局也於「高雄旅遊網」官方臉書專頁發起「黃色小鴨照片徵圖」活動。民眾只要於該貼文留言處上傳照片並標記朋友即可參加抽獎，並有機會獲得黃色小鴨正版授權商品、萬豪酒店餐券等多項精美好禮。其中，照片獲得最多按讚數之最佳人氣王，更可獲得泰亞航「高雄-曼谷」（廊曼機場）雙人來回機票 1 組 。觀光局提醒，徵件活動自即日起至2/21 23:59。
觀光局預告，「高雄春節週週有活動、小鴨週週有活動」，情人節過後的本週日（2/18），還有趣味「愛河創意自力造筏」大賽；下週六（2/24）適逢元宵節，除了將在駁二地區的大港橋旁舉辦 「港快跑鴨」大型水域摸彩活動；觀光局也將在 2/24、2/25 連續兩天下午五點，在18號碼頭（輕軌旅運中心站）發放「小萌龍呆腦獸（Dinosaur）」小提燈，每人限領兩盞。