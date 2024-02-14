年代旅遊丟包富國島旅客！總座致歉：成立Line群組積極處理後續
年代旅遊在越南富國島旅行團丟包案再擴大，對此，年代旅遊總經理林大鈞今（14）日稍早在公司法律顧問的協同下出面回應整起事件的後續處理，記者會期間他兩度鞠躬致歉，並強調公司將成立專案服務窗口，同時進一步建立Line官方群組，以便與旅行團團員商討後續的處理事宜，強調「一切依照合約規定處理，絕不推卸責任。」
記者鄭妤安／台北報導
台灣旅客向年代旅遊購買越南富國島旅遊行程，卻因年代與當地地接旅行社有款項紛爭，導致數百名旅客被丟包當地。對此，年代旅遊總經理林大鈞稍早攜公司法律顧問出面回應，首先先針對此次富國導出團旅客與所受到的委屈兩度鞠躬致歉，並強調年代旅遊會秉持積極主動的態度處理後續問題，包括協調團員權益受損等。
林大鈞表示，善後方式會先成立專案服務窗口，除了相關協調人員之外，更會進一步成立Line官方群組，隨時讓此次受影響團員反應問題，並立即得到回應。同時，也將主動與旅行團團員商討後續事宜，一切依照合約規定處理，絕不推卸責任。
事發至今，年代旅遊數度躲避媒體，不做正面回應，林大鈞澄清，選擇在此刻才召開記者會，最主要的原因是想以確保旅客平安坐上回台班機為優先考量，絕非如外界傳言「避不見面」之情事，強調「團員的人身安全最為重要！」