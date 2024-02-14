百名旅客富國島遭丟包！年代旅遊負責人談「避不見面」真相
年代旅遊在越南富國島旅行團丟包案再擴大，事發後，外界認為年代旅遊數度躲避媒體，不做正面回應，事有蹊蹺，對此，公司負責人林大鈞今（14）日稍早出面強調，年代旅遊會秉持積極主動的態度處理後續問題，絕不推卸責任，並以最快速度進行賠償，選擇在此刻才召照開記者會，最主要的原因是想以確保旅客平安坐上回台班機為優先考量。
記者鄭妤安／台北報導
台灣旅客向年代旅遊購買越南富國島旅遊行程，卻因年代與當地地接旅行社有款項紛爭，導致數百名旅客被丟包當地。對此，年代旅遊負責人林大鈞稍早攜公司法律顧問出面回應，首先先針對此次富國導出團旅客與所受到的委屈兩度鞠躬致歉，並強調年代旅遊會秉持積極主動的態度處理後續問題，包括協調團員權益受損等。
事發至今，年代旅遊數度躲避媒體，不做正面回應，林大鈞澄清，在此刻才召照開記者會，最主要的原因是想以確保旅客平安坐上回台班機為優先考量，絕非如外界傳言「避不見面」之情事，強調「團員的人身安全最為重要！」
林大鈞表示，後續善後方式會先成立專案服務窗口，除了相關協調人員之外，更會進一步成立Line官方群組，隨時讓此次受影響團員反應的問題，能立即得到回應。同時，也將主動與旅行團團員，商討後續的事宜，一切依照合約規定處理，絕不推卸責任。