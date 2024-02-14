情人節沒對象？日本「戀愛麵包」讓人墮情網 由AI解碼愛情的滋味
今（14）日是一年一度的西洋情人節，許多人在今天或許會特別想知道，愛情的滋味是什麼？為了解答這個問題，日本老字號麵包店「木村屋（Kimuraya）」與日本電氣（NEC Corporation）合作，推出一系列由AI技術解碼愛情滋味的「戀愛麵包」，從戀愛節目的對話中分析出5種愛情的主題，推出5款相應口味的「戀愛麵包」。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合日本媒體報導，為了提高對日本年輕一代的吸引力，兩家老字號企業木村屋與日本電氣決定進行一次跨界合作。木村屋表示，透過市場調查發現，雖然越來越多年輕人對發展戀愛關係不感興趣，但他們還是會有想要約會、體驗浪漫感受的衝動，於是決定推出「戀愛麵包」來喚起年輕人對戀愛的憧憬，把愛重新找回來。
但是戀愛的滋味到底是什麼呢？這個問題的答案就由AI技術來搞定，透過輸入戀愛實境節目《今天喜歡上你了》的內容，AI將節目中參加者的對話進行分析，找出5個關於戀愛的主題，包括初次邂逅、第一次約會、嫉妒、失戀、兩情相悅，接著再從35000首關於戀愛與食物的歌曲中，對各種主題進行分類，從歌詞找出相應主題的風味特徵。
AI最終認定，初次邂逅麵包的主要滋味是蘋果與棉花糖，第一次約會麵包的主要滋味是萊姆與橙皮，嫉妒麵包的主要滋味是紫薯、松露和葡萄乾，失戀麵包的主要滋味是蘋果乾與葡萄，兩情相悅麵包的主要滋味是蜂蜜、水蜜桃和火龍果。
在AI決定了各款麵包的主要原料後，木村屋的師傅便負責將其製作成真正的麵包，並在視覺上加入相應的元素。自本月1日起，在日本關東地區的超市和木村屋的網路商店便可以買到這些戀愛麵包。