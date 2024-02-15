2024年2月米其林新入選名單！北高共6家 有RAW前主廚黃以倫新作
2024 年二月的臺灣《米其林指南》新增了6家分別在台北與高雄的餐廳，從知名大廚自立門戶後的巧思之作「A」餐廳、土耳其經典料理「伊茲密爾土耳其廚房」、10多年烹調經驗大廚掌舵的泰菜「Zaap」、每次都能感受到不同米種體驗的臺灣米食「泔」，高雄更有講究細緻的中式燉湯「小燉食室」，與70年歷史在地美味「三輪的店」，呈現臺灣餐飲景致的豐富與多元。
記者葉盛耀/綜合報導
其中台北的「Ａ」餐廳，是由RAW前主廚黃以倫，以其英文名首字命名自立門戶後首家餐廳。只提供品嚐菜單，食物風格以法式為主，同時融入亞洲元素，菜品富有巧思，外觀猶如酒塞（軟木塞）的開胃小點叫人印象深刻。
同樣在台北的「Zaap」，老闆兼主廚擁有10多年烹調泰菜的經驗，為確保菜色正宗，一直自家製作所有醬料，且未有為迎合臺灣人口味而降低菜色的辣度。米其林指南特別推薦菜色有炭烤泰國蝦，以及泰式街頭甜點香蕉煎餅。
高雄的部位，皆是小店，「小燉食室」空間為前台電老宿舍，餐廳設計帶日式風格，提供5種中式燉湯，同時附上主食與小菜。推薦菜色為剝皮辣椒蛤蠣雞湯，且店家對選米甚為講究，採用日本越光米與臺灣米混種的臺南拾陸號米，飯富有香氣，口感極佳。
還有高雄「三輪的店」，創立於 1961 年，創辦人最初以三輪車在街邊販售，至成為簡樸小店，一直是在地人的下午茶熱點。提供台灣人熟知的且遵循古法製作的炭烤手工香腸與糯米腸。
附註：每月新增憑單定義
在年度的星級餐廳發布會之前，米其林評審員持續四處搜尋，找到值得加入指南的新名單，並於每月定期發布，即每個月第二個星期三，而每月新入選的餐廳，也將可能後續獲得星級等其他肯定。