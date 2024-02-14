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NBA／勇士嘗試交易來「詹皇」！聯手Curry爭冠　ESPN：但湖人否決

▲「詹皇」LeBron James本有機會來金州勇士和Stephen Cuury組成「阿克倫雙星」連線，ESPN爆料勇士曾考慮交易得到他，但遭到否決。（圖／美聯社／達志影像）
▲「詹皇」LeBron James本有機會來金州勇士和Stephen Cuury組成「阿克倫雙星」連線，ESPN爆料勇士曾考慮交易得到他，但遭到否決。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

「詹皇」LeBron James來金州勇士和Stephen Cuury組成「阿克倫雙星」連線，本來只是外界的玩笑話和調侃，沒想到本季陷入困境的勇士隊在季中還真的動了此念頭，讓詹皇和Curry兩人試著在同隊合作。根據ESPN記者Adrian Wojnarowski和Ramona Shelburne聯合報導，在交易截止日到期前24小時，勇士曾試圖說服洛杉磯湖人交易James，將他送來灣區，與Curry一同在最後的奪冠窗口努力登頂。

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今年球季中，曾傳出湖人有意討論James交易可能性的消息，而且詹皇在個人社群網站上發出的種種訊息，也讓人感到這並非空穴來風，雖然之後他的陣營透過經紀人Rich Paul否認傳聞，但這樣類似的討論仍然甚囂塵上。

根據ESPN的說法，勇士隊渴望向湖人提出交易方案，但湖人方面和James陣營最終都不願意試著探索這筆潛在的重磅交易。即使已經39歲了，James仍然能在NBA打出球星級別的表現，這激發了勇士隊對他加入後，能延長王朝窗口期的想像。

▲Stephen Curry和LeBron James今（28）日攜手上演了一場經典對決，賽後「詹皇」對於自己和Curry之間互有勝負的交鋒頗有感觸，稱讚對方是：「史上最佳球員之一」。（圖／美聯社／達志影像）
▲Stephen Curry和LeBron James曾有機會同隊效力，但詹皇本人無意前往灣區，否決了交易可能性。（圖／美聯社／達志影像）
勇士隊為何會有此大膽交易想法？Draymond Green是推手

消息人士透露，在勇士明星前鋒Draymond Green的鼓勵下，勇士老闆Joe Lacob聯繫了湖人老闆Jeanie Buss，詢問對方James明顯且公開表達的沮喪之感，是否可以解釋為他對於自己被交易的開放態度？

但Buss告訴Lacob，湖人隊無意交易James，但她會詢問James的經紀人、Klutch Sports首席執行官Rich Paul詹皇目前的心裡想法。消息人士稱，身為湖人老闆，Buss的經營理念是「她希望自己的明星球員對球隊感到滿意」，這使她考慮將回覆勇士隊的決定權交給James

▲LeBron James生涯第18次在聖誕節出賽，這位將滿39歲的球星，在這一天生涯的總戰績為10勝7敗的戰績。（圖／美聯社／達志影像）
▲LeBron James決定繼續留在湖人。（圖／美聯社／達志影像）
詹皇決定留下　勇士王朝可能的驚天交易就此胎死腹中

如果湖人隊想要對James的態度進行檢測，那這就是很好的機會。最終，在交易截止日期前，他們得到了堅定答覆：Rich Paul告訴Lacob和勇士隊總經理Mike Dunleavy Jr.，James本人對交易沒有興趣，希望繼續留在湖人隊

消息人士稱，當Dunleavy在交易前截止時間聯繫湖人隊總經理Rob Pelinka時，也被告知同樣的事情：湖人隊希望留住James。

儘管後續，與Paul有私交的Green給對方發了訊息，請求他幫忙說服James加盟——他曾經成功招募Kevin Durant——但這次結果完全不同，這次的請求只是徒勞無功。

▲金州勇士超級球星Stephen Curry單場狂攻42分，助勇士131:109打爆溜馬。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士超級球星Stephen Curry近期狀態絕佳，如果他能和詹皇聯手，那兩人都很有機會爭取生涯第5冠。（圖／美聯社／達志影像）
不只勇士隊　費城76人也曾經詢問詹皇

其實在勇士隊之前，費城76人總管Daryl Morey就已經致電給Pelinka過，時間大概在James在社群上發了沙漏圖案之後。Pelinka反問Morey將Joel Embiid放進交易包裹的可能，然後這次的談話就這樣很簡短的結束了。

ESPN在報導中稱，這種大膽的交易對於Morey來說是常見做法，他還在截止日期之前致電鳳凰城太陽隊，詢問Kevin Durant交易的可能性，而當被告知不可能後，他又問了Devin Booker和Bradley Beal的交易可能性，都被拒絕了。

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