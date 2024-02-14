NBA／勇士嘗試交易來「詹皇」！聯手Curry爭冠　ESPN：但湖人否決

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根據ESPN的說法，勇士隊渴望向湖人提出交易方案，但湖人方面和James陣營最終都不願意試著探索這筆潛在的重磅交易。即使已經39歲了，James仍然能在NBA打出球星級別的表現，這激發了勇士隊對他加入後，能延長王朝窗口期的想像。
勇士隊為何會有此大膽交易想法？Draymond Green是推手
消息人士透露，在勇士明星前鋒Draymond Green的鼓勵下，勇士老闆Joe Lacob聯繫了湖人老闆Jeanie Buss，詢問對方James明顯且公開表達的沮喪之感，是否可以解釋為他對於自己被交易的開放態度？
但Buss告訴Lacob，湖人隊無意交易James，但她會詢問James的經紀人、Klutch Sports首席執行官Rich Paul詹皇目前的心裡想法。消息人士稱，身為湖人老闆，Buss的經營理念是「她希望自己的明星球員對球隊感到滿意」，這使她考慮將回覆勇士隊的決定權交給James。
詹皇決定留下 勇士王朝可能的驚天交易就此胎死腹中
如果湖人隊想要對James的態度進行檢測，那這就是很好的機會。最終，在交易截止日期前，他們得到了堅定答覆：Rich Paul告訴Lacob和勇士隊總經理Mike Dunleavy Jr.，James本人對交易沒有興趣，希望繼續留在湖人隊。
消息人士稱，當Dunleavy在交易前截止時間聯繫湖人隊總經理Rob Pelinka時，也被告知同樣的事情：湖人隊希望留住James。
儘管後續，與Paul有私交的Green給對方發了訊息，請求他幫忙說服James加盟——他曾經成功招募Kevin Durant——但這次結果完全不同，這次的請求只是徒勞無功。
不只勇士隊 費城76人也曾經詢問詹皇
其實在勇士隊之前，費城76人總管Daryl Morey就已經致電給Pelinka過，時間大概在James在社群上發了沙漏圖案之後。Pelinka反問Morey將Joel Embiid放進交易包裹的可能，然後這次的談話就這樣很簡短的結束了。
ESPN在報導中稱，這種大膽的交易對於Morey來說是常見做法，他還在截止日期之前致電鳳凰城太陽隊，詢問Kevin Durant交易的可能性，而當被告知不可能後，他又問了Devin Booker和Bradley Beal的交易可能性，都被拒絕了。