被控丟包旅客！年代旅遊負責人：釐清受損權益、最快時間給予賠償
台灣旅客向年代旅遊購買越南富國島旅遊行程，卻因年代與當地地接旅行社有款項紛爭，導致數百名旅客被丟包當地。年代旅遊負責人林大鈞今（14）日稍早出面說明整起事件的後續處理方式，會在最快時間內一一釐清旅行團團員們受損權益，並給予賠償。
記者鄭妤安／台北報導
針對外界傳言，年代旅遊積欠越南WInnER國際旅行社款項，林大鈞回應「並非事實」，付款模式是在共同群組商議出來的結果，有採用月結、團後付款等方式。至於其他旅行社所稱欠款之情事，他說明，有部分是因疫情所導致，目前正陸續還款中。
另外，關於積欠員工薪水謠言，林大鈞表示，據他所知，除了1位離職員工薪水仍在計算外，其餘員工已全數在2月8日發薪日給付。他強調，年代旅遊成立27年，在業界小有名氣，稱「此次事件對營運造成極大虧損」，卻不願多提虧損有多少，僅說會秉持永續經營的理念，重新調整公司財務與經營管理，包括內部作業，以及外籍航空與外站地接的挑選。
面對此次出團團員的權益損失，年代旅遊將一一收集，並依照政府規定在最快的時間內給予賠償。針對有旅客反應簽訂旅遊定型化契約部分條文遺漏，林大鈞回應有部分旅客反應簽署到2016年定型化版本，應屬少數情況，若是需要最新版本，可重新簽署。