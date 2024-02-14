「晚安小雞」遭柬埔寨警方逮捕！涉誹謗、散布不實　刑事局證實了

被控丟包旅客！年代旅遊負責人：釐清受損權益、最快時間給予賠償

▲台灣旅客向年代旅遊購買越南富國島旅遊行程，卻因年代與當地地接旅行社有款項紛爭，導致數百名旅客被丟包當地。年代旅遊負責人林大鈞今（14）日出面回應。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲台灣旅客向年代旅遊購買越南富國島旅遊行程，卻因年代與當地地接旅行社有款項紛爭，導致數百名旅客被丟包當地。年代旅遊負責人林大鈞今（14）日出面回應。（圖／記者吳翊緁攝影）

記者鄭妤安／台北報導

台灣旅客向年代旅遊購買越南富國島旅遊行程，卻因年代與當地地接旅行社有款項紛爭，導致數百名旅客被丟包當地。年代旅遊負責人林大鈞今（14）日稍早出面說明整起事件的後續處理方式，會在最快時間內一一釐清旅行團團員們受損權益，並給予賠償。

我是廣告 請繼續往下閱讀
針對外界傳言，年代旅遊積欠越南WInnER國際旅行社款項，林大鈞回應「並非事實」，付款模式是在共同群組商議出來的結果，有採用月結、團後付款等方式。至於其他旅行社所稱欠款之情事，他說明，有部分是因疫情所導致，目前正陸續還款中。

另外，關於積欠員工薪水謠言，林大鈞表示，據他所知，除了1位離職員工薪水仍在計算外，其餘員工已全數在2月8日發薪日給付。他強調，年代旅遊成立27年，在業界小有名氣，稱「此次事件對營運造成極大虧損」，卻不願多提虧損有多少，僅說會秉持永續經營的理念，重新調整公司財務與經營管理，包括內部作業，以及外籍航空與外站地接的挑選。

面對此次出團團員的權益損失，年代旅遊將一一收集，並依照政府規定在最快的時間內給予賠償。針對有旅客反應簽訂旅遊定型化契約部分條文遺漏，林大鈞回應有部分旅客反應簽署到2016年定型化版本，應屬少數情況，若是需要最新版本，可重新簽署。

富國島旅客遭丟包爭議！年代旅遊還原始末　引爆點竟是「冷凍魚」

百名旅客富國島遭丟包！年代旅遊負責人談「避不見面」真相

年代旅遊丟包富國島旅客！負責人致歉：不推卸責任、依規定賠償

台灣新一年經濟動向「和緩成長」！工商界竟曝1不確定因素

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞