NBA／勇士超想要詹皇！「老闆級直接對談」　休賽季可能再次追求

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稍早ESPN在報導中指出，勇士隊確實直接展開由「老闆層級」的對談，Joe Lacob直接對話Jeanie Buss，展現他們想要得到James的企圖心，不過最終詹皇陣營透過經紀人Rich Paul否決了交易的可能性。即使後續Draymond Green嘗試動用私人關係來關說，也無法改變前者的決心。
詹皇在2024-25賽季的合約擁有5140萬美元的球員選項，換言之，今年夏天他有權跳出合約，因此「勇士隊可能會在休賽季重新對James進行追求」。而就算James選擇回湖人，他也很可能拒絕行使合約，並與湖人球團重新簽訂新合約，以讓自己得到更優渥的條件。
消息人士告訴ESPN，「James仍然想在在今年休賽季後重返湖人隊」，但毫無疑問，他會有許多追求者——包括金州勇士隊和費城人隊。湖人隊面臨著不小的競爭。
湖人和勇士在今年交易截止日的補強都有所節制，湖人隊希望能夠在休賽季進行更大的陣容升級，屆時他們將擁有3個未來的首輪選秀權可以運用，籌碼優於眼下的情況。此前也有報導指出，湖人隊認為其他球隊對於和湖人相關的交易會徵收「湖人稅」，故意將交易價碼提高，讓他們很難回收該有的回報，因此最終他們並未在季中進行操作。
而勇士隊方面，確實有就幾個交易方案進行了實質性談判，包括芝加哥公牛後衛Alex Caruso和猶他爵士長人Kelly Olynyk，但最終雷聲大雨點小，他們只達成了一項節省薪資的交易，送走後衛Cory Joseph。勇士也正面臨著4屆總冠軍成員Klay Thompson季後成為不受限制的自由球員的壓力。
然後，就是在交易截止日的最後一刻，湖人和勇士曾短暫相交，之後各自別過頭去，朝著本季目標而努力，目前他們分別處在西區第9和第10的位置。但關於James的討論沒有結束，而是靜候季後的到來。