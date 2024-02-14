印尼大選普拉伯沃自行宣布勝選！對手陣營未認輸 將等待官方開票
印尼總統大選在今（14）日登場，現任國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）在快速計票結果獲得近60%的得票率，普拉伯沃晚間自行宣布勝選，但也強調，大眾應該等待印尼大選委員會（KPU）來宣布正式結果。目前其他兩名候選人均未承認敗選，紛紛表示將等待官方計票結果出爐。
記者倪浩軒/綜合報導
根據新加坡媒體《亞洲新聞台》報導，普拉伯沃已經在晚間的謝票場合上，自行宣布勝選，台下的支持者則報以熱烈掌聲。普拉伯沃表示，「選舉已經結束，我們必須再次團結起來」，並強調印尼文化注重和諧相處，尋求互相友好而不是敵對貶低。普拉伯沃呼籲支持者們不要表現出傲慢，還是要耐心等待印尼大選委員會正式宣布官方計票結果。
普拉伯沃獲得現任總統佐科威（Joko Widodo）的支持，再加上佐科威的36歲兒子吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka）擔任其副手，獲得巨大的話題討論度。吉伯朗在晚間謝票時，特別感謝了Z世代年輕選民對自己的支持，並稱年輕人期待印尼走向繁榮的未來。
另兩位主要競爭對手，前雅加達省長阿尼斯（Anies Baswedan）與前中爪哇省省長甘查爾（Ganjar Pranowo）則均尚未承認敗選，阿尼斯的支持者質疑快速計票的正確性，甘查爾的陣營則表示會等待官方最終計票結果揭曉，並稱一切都還在進行中。
由於領土幅員廣大，印尼選委會通常要花上一個月的時間計票，才會公布最終的正式選舉結果。