梅西不屑在香港出賽！網紅翻出中國「黑歷史」 嘲笑他身材矮小
阿根廷球王梅西（Lionel Messi），4日隨邁阿密國際遠赴亞洲參加國際交流賽，在香港站時因腳傷，並未出賽，引起中港球迷不滿，網路上更有球迷憤而將梅西周邊商品燒毀。不過梅西在7日對戰神戶勝利船卻踢了約30分鐘，讓中國、香港球迷感到受辱，並且揚言抵制梅西，殊不知，梅西去年入境中國曾被擋，他當時崩潰問「台灣不是中國的嗎」，卻無法入境，梅西對此似乎相當不滿。
記者吳政紘/綜合報導
網紅陳老師日前拍片透露，梅西會有這樣的行為，似乎是早就對中國政府有所不滿，早在2007年還是新人的他，就曾受到中國媒體的嘲諷羞辱。
當時年僅20歲剛出道的梅西，接受央視新聞的採訪，當時的主持人段暄一開始就詢問梅西身高，甚至毫不掩飾拿梅西跟馬拉度納等球員做比較，這讓梅西十分尷尬。
不過梅西的身高是他一輩子的痛，梅西原本有罹患侏儒症，卻因為他的足球天分，之後巴塞隆納的球探雷薩奇（Carles Rexach）用餐巾紙跟他簽了合約，這也改變了他的一生。
梅西若沒有打生長激素，最高可能只有140公分，但中國主持人卻在全國放送的電視轉播調侃他的身高，這可能讓他無法接受。
當然，梅西也對中國政府可能沒有好感，根據現場球迷觀察，梅西不但拒絕跟中國、香港官員握手，也對於去年入境被擋一事感到不滿。杭州已取消阿根廷足球隊3月友誼賽，中國政府也對梅西不上場事件很感冒，也影響未來兩國可能發展趨勢。
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