年代旅遊要提告！越南地接社深夜反擊：只想拿回欠款

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對此，WInnER旅行社深夜透過聲明稿回應，持續以人道主義協助原則，在並未收到年代旅遊欠款之際，以旅客權益為優先，昨先行協助所有旅客順利搭機回台。
WInnER旅行社說明，與台灣觀光署、品保協會居中協調下，雙方12日同意並重新簽訂一份新的付款合約，林大鈞承諾絕對按時履行合約，並不會延後付全款。
WInnER旅行社指出，很遺憾，因最後一個航班為晚間19:55起飛，林大鈞別有用心的將原訂14日16時的記者會延後至21時舉行且依然持續抹黑，各種不實指控並無任何新的措辭，「本公司先前於受訪中都已經澄清過，就不再占用版面，只希望林大鈞先生按照2月12日雙方最後商議結果履行合約並支付全款」。
此外，WInnER旅行社提到，交通部觀光署說明，整起事件是因為年代旅遊積欠越南當地地接旅行社團費款項，故造成部分地接社不接待旅客糾紛，既然已有台灣官方正式說法，就不再針對林諸多不實指控多做解釋，並保留追溯其法律責任的權利。
WInnER旅行社強調，已兩次以人道主義原則，第一天接機開始走行程，並於第五日協助將全團292名旅客都平安順利送上飛回台灣的飛機，「大家也可以發現，過去幾天，大部分旅客都指責年代旅遊林大鈞先生。相較之下，WInnER TRAVEL收到更多的是台灣旅客的理解與鼓勵。對此本公司感到欣慰。」
WInnER旅行社說，只想按照約定時間盡快拿回年代旅遊本就應該支付的欠款，現在此事已由台灣觀光署、品保協會、越南相關政府單位介入，一切以官方協調為主。
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