可以幫我調薪嗎？上班族開工心聲：盼加薪7%起跳、2成5準備提辭呈

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第6到第10名部分，上班族還想對「頭家」說的話，又依序分別有「拜託，可以不要再加班嗎？」（23.6%）、「請不要再亂罵人了！」（22.7%）、「懇求您，別繼續把我當社畜使喚了！」（19.3%），以及「您真是個好老闆，樂意繼續效忠公司！」（18.2%）、「可以幫我調部門嗎？」（13.6%）。
既然「薪水變多」是大多數上班族的心聲，yes123求職網調查發現，平均希望在「農曆龍年」，公司能替自己調薪7%；甚至有29.5%期望，幅度在「1成以上」。若以「官方經常性薪資」45,457元估算，大概希望每個月薪水能多3,182元；再換算成日薪，每天收入約增加100塊錢左右，等於可以多買一個「雞腿便當」。
假如在龍年換新工作，對於履歷表上所填寫的「期望待遇」，此次調查更發現，整體平均值落在43,591元，高於去年的42,502元，等於多了1,089元，增幅為2.6%。
實際上在龍年開工之後，自認「跳槽」新公司或「續留」原公司的機率上，有59.3%上班族自認「跳槽機率大於續留機率」；也有34.8%自認「跳槽與續留機率各半」；以及5.9%自認「續留機率大於跳槽機率」。
因此自認續留機率「沒有」大於跳槽機率的，合計共有94.1%，比例略高於去年的93.2%；這當中「已經開始」投履歷找工作的，又合計佔了78.2%，而且分成，52.9%屬於「尚未準備提辭呈」，25.3%屬於「準備提辭呈」。
綜觀上述調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌認為，由於長期不滿「凍薪苦撐」、「低薪窮忙」窘境，加上擔心通膨壓力，生活開銷變大，即使大環境處於全面性邊境解封時代，企業營運開始觸底反彈，勞工們要求加薪的聲浪，或者跳槽爭取待遇的企圖心，並不會因此減弱。
楊宗斌更表示，資方勢必要正視「盈餘與員工分享」的問題，不能總是要求同仁共體時艱，未來景氣與業績若回溫，少不了要跟著調薪和增加福利，藉此提高員工忠誠度，減少人才流失，避免持續缺工窘境。