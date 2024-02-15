初六開工優惠！7-11濃拿鐵30元、咖啡寄杯買8送8　全家美式買1送1

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📍門市｜2月14日至2月17日
◾濃萃美式買2送2，5折（原價50元、特價25元）
◾濃萃拿鐵買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾咖啡珍珠歐蕾買2送2，5折（原價75元、特價38元）
◾純奶茶買2送2，5折（原價50元、特價25元）
📍門市｜2月14日至2月20日
大杯以上指定飲品任選第2杯半價，包含CITY CAFE、CITY PRIMA、CITY PEARL珍珠飲品、CITY TEA現萃茶、不可思議咖啡及氮氣系列等，實際以大杯美式、大杯拿鐵舉例換算。
◾大杯美式第2杯半價，7.5折（原價45元、特價34元）
◾大杯拿鐵第2杯半價，7.5折（原價55元、特價41元）
📍APP｜2月15日至2月20日
◾特大杯美式買8送8，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買5送2 ，7.1折（原價70元、特價50元）
◾風味系列指定冰飲任4杯168元，6.5折（原價65元、特價42元）
品項包含：皇家伯爵／抹茶／焙烤榛果／太妃焦糖瑪奇朵／脆酷摩卡／可可歐蕾
◾中杯精品美式3杯168元，7折（原價80元、特價56元）
◾西西里風檸檬咖啡／氣泡咖啡任3杯168元，7折（原價80元、特價56元）
◾青梅冰茶／優格好多青任4杯168元，7折（原價60元、特價42元）
🟡全家便利商店
📍門市｜2月15日至2月18日
◾大杯單品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯單品拿鐵買1送1，5折（原價110元、特價55元）
◾厚濃靜岡抹茶拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
📍APP優惠趣領優惠券｜2月14日至2月18日
◾畬室醇香巧克力飲第2杯10元券，5.6折（原價85元、特價48元)
◾慢煮焦糖拿鐵第2杯10元券，5.8折（原價65元、特價38元）
◾草莓戀奶第2杯10元券，5.8折（原價65元、特價38元）
◾霜淇淋買1送1券，5折（原價49元、特價25元）
🟡OKmart
📍門市｜2月15日
◾大杯美式買2送2，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買2送2，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃厚美式買2送2，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃厚拿鐵買2送2，5折（原價65元、特價33元）
📍APP｜2月15日
◾大杯美式買10送10，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買10送10，5折（原價55元、特價28元）
雲端商城OKmall再送OKPoint 888點
🟡萊爾富
📍門市、APP整買領取｜2月15日至2月28日
◾特濃美式買20送20，5折（原價55元、特價28元）
◾特濃拿鐵買20送20，5折（原價65元、特價33元）
🟡美廉社
📍門市｜即起至2月18日
◾大杯濃粹美式買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃粹拿鐵買1送1，5折（原價60元、特價30元）