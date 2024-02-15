開工咖啡優惠包！7-11美式買8送8可寄杯　星巴克、全家拿鐵買1送1

初六開工優惠！7-11濃拿鐵30元、咖啡寄杯買8送8　全家美式買1送1

▲初六開工來杯咖啡提神醒腦！全家今起大杯單品美式、單品拿鐵、抹茶拿鐵、霜淇淋通通買1送1；7-11則有濃萃美式、濃粹拿鐵買2送2。（圖／7-11提供）
▲初六開工來杯咖啡提神醒腦！全家今起大杯單品美式、單品拿鐵、抹茶拿鐵、霜淇淋通通買1送1；7-11則有濃萃美式、濃粹拿鐵買2送2。（圖／7-11提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

初六開工來杯咖啡提神醒腦！全家今起大杯單品美式、單品拿鐵、抹茶拿鐵、霜淇淋通通買1送1；7-11則有濃萃美式、濃粹拿鐵買2送2，原價60元拿濃粹拿鐵，平均30元開喝，還可疊加自帶杯折扣5元優惠，咖啡重度愛好者，APP行動隨時取則有特大美式買8送8、特大拿鐵買5送2。

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🟡7-ELEVEN

📍門市｜2月14日至2月17日
◾濃萃美式買2送2，5折（原價50元、特價25元）
◾濃萃拿鐵買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾咖啡珍珠歐蕾買2送2，5折（原價75元、特價38元）
◾純奶茶買2送2，5折（原價50元、特價25元）

▲7-11迎接開工、情人節，門市有買2送2優惠。（圖／業者提供）
▲7-11初六開工日，門市咖啡買2送2優惠，指定支付方式滿額多折22元。（圖／業者提供）
📍門市｜2月14日至2月20日
大杯以上指定飲品任選第2杯半價，包含CITY CAFE、CITY PRIMA、CITY PEARL珍珠飲品、CITY TEA現萃茶、不可思議咖啡及氮氣系列等，實際以大杯美式、大杯拿鐵舉例換算。

◾大杯美式第2杯半價，7.5折（原價45元、特價34元）
◾大杯拿鐵第2杯半價，7.5折（原價55元、特價41元）

📍APP｜2月15日至2月20日
◾特大杯美式買8送8，5折（原價60元、特價30元）

◾特大杯拿鐵買5送2 ，7.1折（原價70元、特價50元）

◾風味系列指定冰飲任4杯168元，6.5折（原價65元、特價42元） 
品項包含：皇家伯爵／抹茶／焙烤榛果／太妃焦糖瑪奇朵／脆酷摩卡／可可歐蕾

◾中杯精品美式3杯168元，7折（原價80元、特價56元）

◾西西里風檸檬咖啡／氣泡咖啡任3杯168元，7折（原價80元、特價56元）

◾青梅冰茶／優格好多青任4杯168元，7折（原價60元、特價42元）

▲7-11開工咖啡祭出特大美式買8送8可寄杯。（圖／業者提供）
▲7-11開工咖啡特大美式買8送8可寄杯、特大杯拿鐵買5送2。（圖／業者提供）
▲7-11線上寄杯開工日接棒，開跑多杯組168案型。（圖／業者提供）
▲7-11線上寄杯開工日接棒，開跑多杯組168案型。（圖／業者提供）
🟡全家便利商店

📍門市｜2月15日至2月18日
◾大杯單品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）

◾大杯單品拿鐵買1送1，5折（原價110元、特價55元）

◾厚濃靜岡抹茶拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）

▲全家開工咖啡優惠。（圖／業者提供）
▲全家開工咖啡優惠，美式、拿鐵、抹茶拿鐵買1送1。（圖／業者提供）
📍APP優惠趣領優惠券｜2月14日至2月18日
◾畬室醇香巧克力飲第2杯10元券，5.6折（原價85元、特價48元)

◾慢煮焦糖拿鐵第2杯10元券，5.8折（原價65元、特價38元）

◾草莓戀奶第2杯10元券，5.8折（原價65元、特價38元）

◾霜淇淋買1送1券，5折（原價49元、特價25元）

▲初五開工迎財神，2月14日也是西洋情人節，7-11濃萃美式、濃萃拿鐵買2送2，全家開領霜淇淋買1送1優惠券，星巴克開工咖啡買1送1。（圖／業者提供）
▲初六開工不憂鬱，全家霜淇淋買1送1優惠券開領。（圖／業者提供）
🟡OKmart

📍門市｜2月15日
◾大杯美式買2送2，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買2送2，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃厚美式買2送2，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃厚拿鐵買2送2，5折（原價65元、特價33元）

📍APP｜2月15日
◾大杯美式買10送10，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買10送10，5折（原價55元、特價28元）
雲端商城OKmall再送OKPoint 888點

🟡萊爾富

📍門市、APP整買領取｜2月15日至2月28日

◾特濃美式買20送20，5折（原價55元、特價28元）

◾特濃拿鐵買20送20，5折（原價65元、特價33元）

🟡美廉社

📍門市｜即起至2月18日

◾大杯濃粹美式買1送1，5折（原價50元、特價25元）

◾大杯濃粹拿鐵買1送1，5折（原價60元、特價30元）

▲美廉社開工咖啡優惠，今起濃萃美式、拿鐵通通買1送1。（圖／美廉社提供）
▲美廉社開工咖啡優惠，今起濃萃美式、拿鐵通通買1送1。（圖／美廉社提供）

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