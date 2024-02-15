初六入夜轉雨！「明氣溫暴跌12°C」變冷了 下波冷空氣影響時間曝
初六開工日變天了！入夜後受到鋒面通過及通北季風增強影響，北部地區轉為有局部短暫雨，東半部地區及恆春半島有局部短暫雨；氣溫方面今各地高溫約攝氏25度至29度，週五東北季風影響，北台灣高溫雪崩式下跌，台北市高溫從攝氏28度降至攝氏15度至16度，下波冷空氣南下影響自22日開始，各地氣溫逐漸下降轉冷。
記者鍾怡婷/綜合報導
根據中央氣象署預報指出，今（15）日各地大多為多雲到晴的天氣，僅東半部地區、恆春半島及北部山區有零星短暫雨，馬祖逐漸轉為局部短暫雨。氣溫方面，白天各地高溫攝氏25至29度，南部近山區高溫可達攝氏29、30度，夜晚清晨低溫中部以北及東北部普遍在攝氏13至15度，其他地區攝氏16至19度，西半部日夜溫差大，外出活動請留意溫度變化。
入夜後鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣將明顯轉涼，北部地區轉為有局部短暫雨，東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。
明日清晨鋒面通過及東北季風增強，白天起東北季風影響，北臺灣天氣較涼，其他地區早晚亦涼，今日台北市高溫達28度，週五高溫僅剩16度，一夜暴跌攝氏12度，其他地區高溫也略下降攝氏2、3度，各地低溫則沒有太大變化；桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；沿海、離島的風浪也會增強，前往海邊活動請留意。
週六清晨輻射冷卻影響，各地氣溫偏低，白天北臺灣氣溫回升，西半部日夜溫差大；各地為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。下週日至下週二各地早晚較涼，西半部日夜溫差大；環境風場為東南風至偏南風，各地為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。
下週三（21日）鋒面接近，東半部地區及北部山區水氣增、有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。22日鋒面通過及北方冷空氣南下，各地氣溫逐漸下降轉冷，北部及東半部地區轉為有局部短暫陣雨，其他地區為多雲；23日、24日冷空氣影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦偏冷，北部及東半部地區有局部短暫雨．其他地區為多雲。