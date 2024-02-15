柬國怒控自導自演！「晚安小雞」與友阿鬧被逮 台灣外交部回應了
本月12日，網紅「晚安小雞」獨自前往柬埔寨，自稱到「凱博園區」開直播，途中卻遭遇毆打虐待，之後又聲稱逃出生天，但身上的美金被搶走，並被綑綁手腳毒打，消息引發喧然大波。而14日，柬埔寨警方逮捕「晚安小雞」，控訴一切都是自導自演的造假影片，認為「晚安小雞」故意損害柬埔寨形象聲譽，並散播不實訊息，連同其友人「阿鬧」也一同遭上銬逮捕，柬埔寨方面指出，15日下午將召開記者會說明，對此，台灣外交部表示，目前未接獲外館通報本案急難救助，將與警政署持續保持聯絡。
記者林盈君／綜合報導
據了解，「晚安小雞」於12日獨自前往柬埔寨，晚間聲稱到「凱博園區」直播，未料直播中途，卻遇到疑似身穿迷彩服的人士，疑似對其毆打，之後「晚安小雞」中斷直播，13日凌晨，「晚安小雞」的妻子與友人傑哥表示，已與「晚安小雞」失去聯繫。13日下午，「晚安小雞」再度開直播，聲稱已驚險逃出，只是身上的美金被搶走，畫面中可見「晚安小雞」頭髮被剃，衣衫破損，他稱遭到毆打虐待，手腳被捆綁毒打，但趁隙逃出來。
不過此說法卻遭到多數人質疑，網紅「四x貓」指出，如果「晚安小雞」身上的美金被搶，沒有理由手機還保存完好，且比對其逃跑路線與當地畫面，直言「晚安小雞」位於海灘別墅附近，是在安全的地方。而台灣警方也比對「晚安小雞」的直播畫面，疑似並非在所稱的「凱博園區」，而是在「凱博園區」旁廢棄的金水園區。「晚安小雞」自稱逃出之後，直播哽咽哭泣表示「都是自己自作自受，不怪別人，不敢再來柬埔寨了」，表示「想回家，想回台灣」。
而此風波鬧得沸沸揚揚，14日，柬埔寨警方逮捕「晚安小雞」，將其與友人「阿鬧」也一起上銬逮捕，柬埔寨方面指出，經過調查，發現「晚安小雞」的綁架直播都是自導自演，因此涉嫌故意損害柬埔寨形象聲譽，並散播不實訊息，「晚安小雞」根本就沒有遭到毆打綁架，14日晚間，柬埔寨媒體公布了逮捕畫面，「晚安小雞」與疑似是共犯同夥的友人「阿鬧」遭逮捕上銬。柬埔寨警方將於15日下午會召開記者會，向外界一併說明案情。
※【NOWnews 今日新聞
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