MLB／確定了！旅美台灣捕手林家正續留美職 小聯盟約重返響尾蛇
小聯盟台灣旅美好手林家正今（15）日在社媒臉書透露動向，本季確定續留美職，以小聯盟合約回到前東家亞利桑那響尾蛇，且已經向小聯盟春訓Early Camp報到，林家正去年曾入選杭州亞運中華隊名單，並且受到重用，林家正跟林昱珉的搭配，也讓韓國隊吃足苦頭。而他決定重返響尾蛇隊，也為自己再度開啟上大聯盟的機會。
記者吳政紘/綜合報導
去年3月時，林家正因出賽場次較少，主動離開響尾蛇轉戰多倫多藍鳥，林家正則在臉書透露，「熟悉的環境，新的挑戰。很高興在春訓開始前便能與職業生涯起點的球隊響尾蛇隊重新簽下合約，春訓期間將持續為今年球季在球隊中的定位與角色努力。」
現年滿26歲的林家正，在2019年時，在選秀會上以第14輪、422順位加盟響尾蛇，在響尾蛇小聯盟體系合計出賽128場，420個打數敲出86支安打、包括1轟，有40分打點，打擊率0.205，最高層級曾到3A。
回顧林家正的旅美奮鬥史，林家正在高中時期曾就讀穀保家商，但隨後在高一下赴美，並先在2016年選秀會第16輪被西雅圖水手選上，但最後決定進入亞利桑那州大就讀，隨後在2019年被響尾蛇與休士頓太空任選中，但最終與響尾蛇簽約，成為首位以選秀方式加入美職體系的台灣球員。
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