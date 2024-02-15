多刷逾兩萬元不認帳！年代旅遊臉書發文建議「這事」 網友全氣炸
農曆春節期間292名台灣旅客前往富國島旅遊時慘遭丟包，由於年代旅遊積欠地接社款項，導致遊客必須自費720美金（約等同於新台幣2萬2320元）才能接續行程。年代旅遊總經理林大鈞才剛開記者會說「全權負責」，結果官方臉書「年代旅遊—海島第一品牌」昨（14）日晚間九點多突然發文，並指釐清法律責任之前，旅客若有覺得權益受損，可以先向發卡銀行要求「爭議款處理」，再度推託的行為讓網友們氣炸。
國際中心賴正琳／綜合報導
事實上，台灣遊客在出團數個月前便已繳清每人四萬至七萬的團費，結果有人在台灣就被丟包，出團前才發現機票都沒訂；有人到當地發現飯店和餐廳跳票，連能否回台灣的航班都成問題。由於年代旅遊連包機費用都沒有付，一度造成旅客難以回台。目前最新進度為越南官員介入調查，我國觀光署則表示開工日就開放旅客申訴。年代旅遊負責人林大鈞昨晚表示，對於受損團員，會在最快時間依政府規定給予賠償。
「年代旅遊－海島第一品牌」臉書粉專表示，針對旅客在富國島，被迫刷卡720元美金部分，為保障旅客權益，本公司會盡快釐清相關法律責任。在此之前，若有覺得權益受損，可以先向發卡銀行要求「爭議款處理」。
此番操作讓遊客和網友都難以接受，有網友便指出要求銀行止付款項，反而變成消費者與地接社的金融糾紛，不明白為什麼繳了團費後，還得被捲入衝突，甚至得承擔多繳新台幣2萬多元的風險。一名網友說：「之前說好的會處理720美金的部份，原來是叫我們自己去止付款項，然會變成我們和地接的金錢糾紛是嗎？事發當時信誓旦旦說會馬上處理，要我們相信你會派人出現，結果相信你的在現場等到天荒地老，最後還不是自行搭車去飯店，這說話一變再變，沒有一句能讓人相信，不要一騙再騙了好嗎！」
其他網友則說：「只要你們上班時把欠當地的錢還清，原本無辜旅客多刷的卡自然就可以被退刷⋯根本不用旅客勞心勞力去跟銀行申請爭議款」和「旅客跟你買行程，錢在你手上，你也還沒付給在地旅行社，你為什麼不能先賠付給消費者」。