超級盃封王遊行爆槍擊！釀2死、3嫌遭逮　她憶：還以為會死

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法新社等媒體最新消息，現場至少22人中彈，其中包括9名年紀6到15歲的孩童。除了一開始報導的首名死者之外，另一名女性也在手術過程中不治。
至於當時也在車站附近的密蘇里州州長帕森（Mike Parson）與其妻子，以及堪薩斯酋長隊的所有球員、教練和工作人員均安全無恙。
一名24歲目擊者安德雷斯（Madison Anderes）向《CNN》表示，當時她與母親和弟弟參加封王遊行，一開始還以為槍聲是一連串的煙火，過一陣子後，前方突然有男子大喊「他有槍！他有槍！」緊接著爆出第二輪槍響，比起前一輪更大聲，使得全場陷入混亂。
安德雷斯心有餘悸的表示，在大家逃命的時候，當時她一度被撞倒在地上，「我覺得我會死，自己就像是個活標靶，我就要被槍殺了。」所幸她最後站起身，與家人及另外10人躲進店面避難，而執法部門也在此時抵達現場。
當地警方指出，此次槍擊事件發生在車站的西側，在警方趕到現場後第一時間將2名嫌疑人逮捕，後續又將另一人拘留，並形容這起槍擊事件是「悲劇」。警方也呼籲民眾盡快離開該地區，以便急救人員通過。
據非營利研究組織「槍枝暴力檔案」（Gun Violence Archive）數據，本次事件已經是美國今年第48起大規模槍擊案（mass shooting）。
目前美國總統拜登（Joe Biden）已經聽取槍擊案簡報，白宮也與密蘇里州及當地領導人保持聯繫，聯邦執法部門正在現場協助當地執法單位。
在槍擊案發生之後，ＮFL發出聲明表示，「我們對於今天在酋長隊慶祝活動後，在堪薩斯市發生的毫無意義的槍擊事件深感悲痛。我們與受害者及所有受到影響的人同在」。
酋長隊也對此次事件發出譴責，稱「今天遊行和集會結束時在聯合車站外發生無知的暴力行為，我們深感悲痛」。賽後獲選最有價值球員（MVP）的酋長明星四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）在社群媒體上發文，「為堪薩斯市祈禱。」