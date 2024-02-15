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NBA／湖人準備季後補強！球星「3選1」　詹皇最屬意老戰友Irving

▲Kyrie Irving是LeBron James最屬意的補強人選，曾三度要求湖人球團追求。（圖／美聯社／達志影像）
▲Kyrie Irving是LeBron James最屬意的補強人選，曾三度要求湖人球團追求。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇／綜合報導

金州勇士遭指出在本季交易截止日前，有意透過交易換來「詹皇」LeBron James，但最終遭到湖人拒絕，然而湖人也並未在交易市場引進明星球員，根據《The Athletic 》記者Sam Amick、勇士隨隊記者Anthony Slater、湖人隨隊記者Jovan Buha共同指出，「湖人今年休賽季的補強方向，將尋找第3位球星，可能人選為Kyrie Irving、Trae Young與Donovan Mitchell，其中Kyrie Irving是LeBron James最屬意的人選，曾三度要求湖人球團追求。」

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根據記者Sam Amick、Jovan Buha、Anthony Slater共同撰文表示，「LeBron James一直想要球團得到明星後衛，其中Kyrie Irving是James最想要的人選，在2021年時，湖人在休賽季報價Damian Lillard，但最終得到Russell Westbrook。」

LeBron James最希望得到的後衛球員，正是曾在2016年一起幫助克理夫蘭騎士奪冠的隊友Kyrie Irving，更曾在2022年休賽季、2023年交易截止日前與2023年休賽季都敦促湖人追求Kyrie Irving。

▲「詹皇」LeBron James一直以來和Kyrie Irving重新合作，近期也有媒體鼓勵湖人去延攬後者。（圖／美聯社／達志影像）
▲「詹皇」LeBron James一直以來期待和Kyrie Irving重新合作，近期也有媒體鼓勵湖人去延攬後者。（圖／美聯社／達志影像）
此外更有多隊高管透露，LeBron James在本季交易截止日前，非常支持湖人拿下Dejounte Murray與Zach LaVine，但最終湖人並未行動。

對於湖人並未急著在截止日前進行大型交易，美媒則分析，「球團計劃在休賽季引進第三位明星球員，屆時湖人將擁有可動用的3枚首輪籤、4個選秀互換權與多個次輪籤，且內部已有規劃，已經就Kyrie Irving、Trae Young與Donovan Mitchell展開討論。」

▲「詹皇」LeBron James被爆出可能交易，但湖人隊也沒有其他補強。（圖／美聯社／達志影像）
▲「詹皇」LeBron James被爆出可能交易，但湖人隊也沒有其他補強。（圖／美聯社／達志影像）

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