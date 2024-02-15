輝達躍升美國市值第3大公司！AI熱助攻連續超車亞馬遜、Alphabet

我是廣告 請繼續往下閱讀
回顧2002年4月之後直至今日輝達市值正式超車亞馬遜的這段期間兩者的股價表現，外媒《Busisness Insider》表示，輝達過去幾年遲遲無法追過亞馬遜最大的原因是由於兩家公司都處於疲軟時期，而網路泡沫仍在破裂。輝達當時的估值約為60億美元，而亞馬遜的估值約為55億美元，此後，兩家公司的股價均飆升超過24,000%。
而如今在AI晶片強勁需求的支持下，輝達的估值已來到1.80兆美元，比亞馬遜的1.76兆高出約360億美元，同時也比第二大公司Alphabet少約200億美元。
美國時間14日，輝達股價上漲2.46%，收盤價每股739美元，市值來到1.83兆美元。才剛在幾天前超過亞馬遜的輝達，如今又追過Alphabet的1.82兆美元。輝達自去（2023）年起，股價飆漲，不斷創下新高，是今（2024）年標普500指數成分股表現最好的公司。其市值在接連超車亞馬遜與Alphabet後，目前在美股僅落後微軟（Microsoft）及蘋果（Apple），全球市值超過輝達的公司也只有沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）、蘋果和微軟。
輝達將在數天後公佈第4季業績，華爾街一片看好輝達晶片大賣，去年在公佈一系列優於預期的獲利成績後，推動當前漲勢，市場對此抱有很高的期望，投資者也將關注即將發布的收益報告，能否維持勢頭。