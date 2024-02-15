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行政院新春團拜　陳建仁：過去一年做錯很多事、盼國人多擔待

▲陳建仁於新春團拜時表示，過去一年做錯很多事情，希望同仁與國人多擔待。（圖／記者陳威叡攝，2024.02.15）
▲陳建仁於新春團拜時表示，過去一年做錯很多事情，希望同仁與國人多擔待。（圖／記者陳威叡攝，2024.02.15）

記者陳威叡／台北報導

年假過後開工首日，行政院今（15）日上午舉行新春團拜，院長陳建仁致詞時表示，春節彌撒後，太太問今年祈禱什麼，他則說要自我檢討，過去一年做錯很多事，請天主原諒也需要同仁與國人多擔待，另提及此次選舉三個政黨沒有全贏全輸，是上天旨意告訴大家，台灣朝野一定要團結，國家才能穩健向前、溫暖強韌，雖是看守內閣，每天都仍要戰戰兢兢，照顧國人的大小事。

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陳建仁致詞表示，今日為大年初六，是開春上班第一天，看到大家精神抖擻很開心，這是風調雨順、國泰民安的好徵兆，最近在聖家堂春節彌撒時，太太問今年祈禱是什麼，他則說要自我檢討，過去一年做錯很多事情，請天主原諒外，更重要的是同仁多擔待，也希望國人多擔待做得不好的地方。

陳建仁更稱，他也祈禱地球永續、世界和平、風調雨順、國泰民安、社會安定、經濟繁榮、兩岸和平與全民健康，太太則打趣稱天主一定認為很貪心、壓力很多。

陳建仁也提到，今年面臨很多國際挑戰，最近也看了很多國際報導，不管是歐洲、中東、東亞或南海也好，面臨很多區域經濟挑戰，對台灣而言，無論哪方面都要全力以赴。而選舉結束後，是民主國家很難得看到的和諧，成果也是讓全民都能接受，三個政黨似乎沒有全贏全輸，因此自己也跟太太分享這是上天的旨意，告訴大家台灣不管朝野都一定要團結，這樣國家才能穩健向前，更溫暖強韌。

陳建仁說，大家知道他喜歡用IMD排名來講競爭力，台灣是排名第六，此外世界數位競爭力台灣則是排名第一，去年一年確實努力向前邁進，此外包括社會福利津貼增加、軍公教加薪，這方面相信大家都有目共睹，且更重要是公共建設經濟規模達到16年來新高，感謝各部會的協助。

陳建仁表示，雖然是看守內閣，最重要仍是老話，要用最大決心每一天都要往前進，做福國利民的工作，戰戰兢兢照顧國人的大小事。此外也感謝各部會首長、政委、秘書長與副院長，過去一年給他很多的幫助，最後也感謝大家的努力，重申團結一起就能穩健往前邁進，讓國家富強康樂，全民更幸福美滿，展望更光明、燦爛與美好的未來。

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