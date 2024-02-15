行政院新春團拜　陳建仁：過去一年做錯很多事、盼國人多擔待

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳建仁更稱，他也祈禱地球永續、世界和平、風調雨順、國泰民安、社會安定、經濟繁榮、兩岸和平與全民健康，太太則打趣稱天主一定認為很貪心、壓力很多。
陳建仁也提到，今年面臨很多國際挑戰，最近也看了很多國際報導，不管是歐洲、中東、東亞或南海也好，面臨很多區域經濟挑戰，對台灣而言，無論哪方面都要全力以赴。而選舉結束後，是民主國家很難得看到的和諧，成果也是讓全民都能接受，三個政黨似乎沒有全贏全輸，因此自己也跟太太分享這是上天的旨意，告訴大家台灣不管朝野都一定要團結，這樣國家才能穩健向前，更溫暖強韌。
陳建仁說，大家知道他喜歡用IMD排名來講競爭力，台灣是排名第六，此外世界數位競爭力台灣則是排名第一，去年一年確實努力向前邁進，此外包括社會福利津貼增加、軍公教加薪，這方面相信大家都有目共睹，且更重要是公共建設經濟規模達到16年來新高，感謝各部會的協助。
陳建仁表示，雖然是看守內閣，最重要仍是老話，要用最大決心每一天都要往前進，做福國利民的工作，戰戰兢兢照顧國人的大小事。此外也感謝各部會首長、政委、秘書長與副院長，過去一年給他很多的幫助，最後也感謝大家的努力，重申團結一起就能穩健往前邁進，讓國家富強康樂，全民更幸福美滿，展望更光明、燦爛與美好的未來。