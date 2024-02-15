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英國The Body Shop破產！美體小舖澄清「台灣還在」粉絲為它歪樓

▲英國The Body Shop宣布破產，台灣美體小舖在官方粉專澄清「不受影響」，公告聲明彼此不相隸屬、營運無關聯。粉絲開心「台灣還在」，卻集體歪樓推薦白麝香等愛用品。（圖／The Body Shop提供）
▲英國The Body Shop宣布破產，台灣美體小舖在官方粉專澄清「不受影響」，公告聲明彼此不相隸屬、營運無關聯。粉絲開心「台灣還在」，卻集體歪樓推薦白麝香等愛用品。（圖／The Body Shop提供）

記者蕭涵云/綜合報導

英國The Body Shop宣布破產，台灣美體小舖也在官方粉專上發出澄清聲明，公告「該英國分公司與台灣總公司完全不相隸屬，營運亦無關聯」，強調不受英國分公司波及影響，繼續穩定正常經營成長；粉絲聽聞開心「台灣還在」，卻集體歪樓推薦愛用品，最多人推崇白麝香，連香水、護手霜、洗髮精都有人點名，留言區宛如行家盤點清單，大家還彼此討教好用程度，互動十分熱絡。

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1976年由羅迪克（Anita Roddick）與先生創辦的英國The Body Shop，7年內陸續由L'Oréal萊雅集團、Natura巴西化妝品集團、Aurelius德國私募投資公司接手，依然無法力挽狂瀾，日前宣布進入破產管理程序，據悉約有100間分店、2000多位員工恐面臨歇業與裁員。

擔心消費者混淆，台灣美體小舖官方美雅國際企業股份有限公司，已在粉專上發出澄清聲明，公告「該英國分公司與台灣總公司完全不相隸屬，營運亦無關聯」，表示「新聞所涉乃英國分公司單方面策略面調整，與台灣總公司完全無關」，強調「台灣總公司業務也繼續穩定正常經營成長，絲毫不會受到英國分公司任何波及和影響」。

▲台灣美體小舖The Body Shop澄清公告，聲明不受英國分公司影響。（圖／翻攝自The Body Shop FB）
▲台灣美體小舖The Body Shop澄清公告，聲明不受英國分公司影響。（圖／翻攝自The Body Shop FB）
不少愛用者聽聞吶喊開心「台灣還在」，忍不住大呼「好險沒牽連！不然我都不知道我要囤多少白麝香了」、「超愛白麝香的」、「嚇死人了，白麝香乳液不能消失」，讓其他人直說「被白麝香莫名奇妙生火了」，留言區瞬間集體歪樓，不少粉絲都紛紛跳出來推薦愛用品。

最多人推崇白麝香系列，乳油木、葡萄柚也有人支持；連沐浴乳、護手霜、洗髮精都有人點名，留言區宛如行家盤點清單，大家還彼此討教好用程度，互動十分熱絡。目前台灣美體小舖The Body Shop國內共有51間門市，除了百貨櫃位也有獨立街邊店。

▲The Body Shop白麝香系列在台熱賣。（圖／翻攝自The Body Shop官網）
▲The Body Shop白麝香系列在台熱賣。（圖／翻攝自The Body Shop官網）

英國The Body Shop宣布破產！2000員工恐丟飯碗　百間分店將歇業

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