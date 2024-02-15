英國The Body Shop破產！美體小舖澄清「台灣還在」粉絲為它歪樓
英國The Body Shop宣布破產，台灣美體小舖也在官方粉專上發出澄清聲明，公告「該英國分公司與台灣總公司完全不相隸屬，營運亦無關聯」，強調不受英國分公司波及影響，繼續穩定正常經營成長；粉絲聽聞開心「台灣還在」，卻集體歪樓推薦愛用品，最多人推崇白麝香，連香水、護手霜、洗髮精都有人點名，留言區宛如行家盤點清單，大家還彼此討教好用程度，互動十分熱絡。
記者蕭涵云/綜合報導
1976年由羅迪克（Anita Roddick）與先生創辦的英國The Body Shop，7年內陸續由L'Oréal萊雅集團、Natura巴西化妝品集團、Aurelius德國私募投資公司接手，依然無法力挽狂瀾，日前宣布進入破產管理程序，據悉約有100間分店、2000多位員工恐面臨歇業與裁員。
擔心消費者混淆，台灣美體小舖官方美雅國際企業股份有限公司，已在粉專上發出澄清聲明，公告「該英國分公司與台灣總公司完全不相隸屬，營運亦無關聯」，表示「新聞所涉乃英國分公司單方面策略面調整，與台灣總公司完全無關」，強調「台灣總公司業務也繼續穩定正常經營成長，絲毫不會受到英國分公司任何波及和影響」。
不少愛用者聽聞吶喊開心「台灣還在」，忍不住大呼「好險沒牽連！不然我都不知道我要囤多少白麝香了」、「超愛白麝香的」、「嚇死人了，白麝香乳液不能消失」，讓其他人直說「被白麝香莫名奇妙生火了」，留言區瞬間集體歪樓，不少粉絲都紛紛跳出來推薦愛用品。
最多人推崇白麝香系列，乳油木、葡萄柚也有人支持；連沐浴乳、護手霜、洗髮精都有人點名，留言區宛如行家盤點清單，大家還彼此討教好用程度，互動十分熱絡。目前台灣美體小舖The Body Shop國內共有51間門市，除了百貨櫃位也有獨立街邊店。