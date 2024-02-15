NBA／勇士招募詹皇！KD、PG也是目標　美媒：想給Curry搭明星側翼

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勇士在2022年能夠拿下總冠軍，前鋒Andrew Wiggins在攻防兩端的發揮至關重要，而在8年4冠的征途中，Klay Thompson和Kevin Durant也是關鍵的核心球員，勇士王朝的成功，從來就離不開強大的側翼戰力。
勇士想要明星側翼來幫助Curry 詹皇、KD、PG都是可能人選
但今年Wiggins和Thompson狀態下滑、表現起伏太大，Jonathan Kuminga又還需要一些時間成長，因此勇士球團希望能夠找來明星側翼和Curry搭檔，他們也是這麼嘗試做的。
「如果LeBron（James）在這個夏天探索其他選項，又或者如果Kevin Durant這樣做、Paul George將成為自由球員，那麼勇士將會參與到談判對話之中，因為我認為他們想要一個真正的側翼球星來和Stephen Curry搭檔。」當談到勇士季後可能動向時，Slater在節目上如此說道。
James和George下一季都是球員選項，季後他們有權可以跳出合約，而Durant的合約扣除今年還有2季，但過去他也並不是沒有提前離開的情況，這3位超級球星級的側翼，預計會是勇士爭取的目標。
勇士龐大薪資讓他們可操作性不高 重磅補強需要他隊協助
但勇士本季薪資已突破2億美元，豪華稅更是持續刷新歷史紀錄，下一季只算有合約的球員，團隊薪資也已經高達1億7481萬美元，這還沒有算上Klay Thompson續約後的薪水。換言之，如果他們要補強，不太可能是用裸簽的方式。
如果是要採取一些非常手段的操作，那就離不開其他球隊的幫忙，甚至是目標球員母隊的協助，這時候勇士能出多少籌碼要人出力就會是關鍵。而這樣的情況下，最終還是取決於他們願意拿出什麼來換人。