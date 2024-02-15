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NBA／勇士招募詹皇！KD、PG也是目標　美媒：想給Curry搭明星側翼

▲勇士隊能為Stephen Curry找來一名明星側翼搭檔，若季後還有爭取詹皇、Kevin Durant或Paul George的機會，他們也會繼續嘗試爭取。（圖／美聯社／達志影像）
▲勇士隊能為Stephen Curry找來一名明星側翼搭檔，若季後還有爭取詹皇、Kevin Durant或Paul George的機會，他們也會繼續嘗試爭取。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

金州勇士被ESPN爆出在交易截止日前曾想和湖人交易來「詹皇」LeBron James，甚至還出動Draymond Green去和James經紀人Rich Paul遊說「招募」，但最終未能成功。勇士隨隊記者Anthony Slater今（15）日在節目上分析，勇士計畫交易來詹皇，主要是希望能為Stephen Curry找來一名明星側翼搭檔，若季後還有爭取詹皇、Kevin Durant或Paul George的機會，勇士總管Mike Dunleavy Jr.應該也會繼續嘗試爭取。

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勇士在2022年能夠拿下總冠軍，前鋒Andrew Wiggins在攻防兩端的發揮至關重要，而在8年4冠的征途中，Klay Thompson和Kevin Durant也是關鍵的核心球員，勇士王朝的成功，從來就離不開強大的側翼戰力。

▲湖人將出戰鵜鶘，雙方旗鼓相當。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士被ESPN爆出在交易截止日前曾想和湖人交易來「詹皇」LeBron James，但最終未能成功。（圖／美聯社／達志影像）
勇士想要明星側翼來幫助Curry　詹皇、KD、PG都是可能人選

但今年Wiggins和Thompson狀態下滑、表現起伏太大，Jonathan Kuminga又還需要一些時間成長，因此勇士球團希望能夠找來明星側翼和Curry搭檔，他們也是這麼嘗試做的。

「如果LeBron（James）在這個夏天探索其他選項，又或者如果Kevin Durant這樣做、Paul George將成為自由球員，那麼勇士將會參與到談判對話之中，因為我認為他們想要一個真正的側翼球星來和Stephen Curry搭檔。」當談到勇士季後可能動向時，Slater在節目上如此說道。

▲「KD」Kevin Durant不滿自己並未被納入GOAT的討論之中。（圖／美聯社／達志影像）
▲「KD」Kevin Durant也是勇士隊的目標，過去他曾和這支球隊一起拿到過兩冠。（圖／美聯社／達志影像）
James和George下一季都是球員選項，季後他們有權可以跳出合約，而Durant的合約扣除今年還有2季，但過去他也並不是沒有提前離開的情況，這3位超級球星級的側翼，預計會是勇士爭取的目標。

勇士龐大薪資讓他們可操作性不高　重磅補強需要他隊協助

但勇士本季薪資已突破2億美元，豪華稅更是持續刷新歷史紀錄，下一季只算有合約的球員，團隊薪資也已經高達1億7481萬美元，這還沒有算上Klay Thompson續約後的薪水。換言之，如果他們要補強，不太可能是用裸簽的方式。

如果是要採取一些非常手段的操作，那就離不開其他球隊的幫忙，甚至是目標球員母隊的協助，這時候勇士能出多少籌碼要人出力就會是關鍵。而這樣的情況下，最終還是取決於他們願意拿出什麼來換人。

▲快艇球星Paul George對聯手溜馬Haliburton感興趣。（圖／美聯社／達志影像）
▲快艇球星Paul George今年夏天合約到期，他目前還有續約。（圖／美聯社／達志影像）

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