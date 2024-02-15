初六開工送走窮神！送窮口訣、6禁忌錢財如水流　錢母要挑這尾數

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艾菲爾老師建議唸下列口訣三次「窮窮窮，去去去，我家房子小，大海無限大。 窮窮窮，去去去，趕快坐紙車，騎紙馬，從大溪坐大船，送進大海裡」。 就可把「窮」給送走，讓你在新的一年財神庇佑、財庫滿盈，越早送窮效果加倍！
🟡6大禁忌招窮神
1、浪費水：
水是五行之一，也是重要資源，但其實大多人常在生活中不知不覺就浪費水，最常見的如：洗澡、漱口時的空擋沒把水關掉，甚至是喝水時裝上滿滿一杯，卻只有喝一半然後倒掉。 這些都無形中的浪費，常常被你我忽略，但「水」在風水中是直接代表財富的，每浪費一滴水，都直接會使你的財運流失。
2、忘了潔淨額頭
額頭在面相裡直接與事業與運氣有關，從觀察額頭便能斷定一個人的運勢的好壞。像是留著俏麗的瀏海，其實是會把運勢、氣場遮住的，不過確實會為自己增添可愛的氣場。
最重要的是，有許多人洗臉時會忽略額頭清潔，而藏污納垢，這些污垢是會直接阻擋財運進門的，請記得每天洗臉時，要確實洗淨額頭，會為你帶來一整天的好運。
3、不自覺的抖腳
坐有坐相丶站有站相，有些人習慣性的抖腳，除了不雅觀，這也表示無法克制自己行為，代表著心性的不穩定，難成大業。
男人抖腳，富貴將遠離，就算有錢也難以守成；女人若愛抖腳，也表示感情易發生不穩定的情況。 所以，無論站著，或坐下時，都請你試著靜心，培養自己的定性，才能招來好財運。
4、家中植物枯黃
很多人會在家中放置招財的花卉、植栽以祈求好財運，但是時間一久，常疏於照顧，使得這些風水植物發黃、枯萎。 這不僅失去原本的招財能量，也可能聚財不成反而漏財。
5、愛嘆氣
嘆息，是遇上不順心的事，或心情無奈時常有的表現，但有些人無緣無故的，習慣性唉嘆息，會帶給旁人「悲觀負面」的形象，這些累積的負能量，會使得好財運、貴人運直接繞過你。 所以要避免習慣性的嘆氣，多給人正面正面的感受，就可以為自己招來好財運。
6、錢包有破洞
錢包就直接代表一個人的財庫，要保持整潔乾淨的錢包，財氣才能累積在這個小財庫。 不少人外表打扮華麗，但錢包卻雜亂、髒污，甚至是破洞，這可是重大危機。 髒亂的財庫不但無法聚財，還可能漏財。
所以請保持錢包整潔清爽，財庫才會乾淨明亮，因此即可招來好財運。 如果已有破損，就趁新一年的開始換個全新的錢包吧！
🟡幸運錢母招財法
2024年的發財錢母找到了嗎？今年編號尾數41的百元鈔，非常適合在2024年當錢母使用。 因為在60甲子年中，「甲辰年」是排名第41名，印有41尾數的百元大鈔是今年最能旺發財運的幸運錢母。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。