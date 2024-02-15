赴陸旅行團停招影響兩岸交流　邱太三：球在對岸

交通部在農曆過年前夕突宣布，因中國大陸迄今未安排陸客團來台，因此停止招攬前往中國大陸的旅行團，陸委會主委邱太三今（15）日出席行政院親春團拜受訪時表示，基本上球在對案，基本上是基於平等互惠，同時對國內旅遊業者交待，否則只鼓勵國人出，要如何照顧國內旅遊，這部分要來做對等的考量。
記者陳威叡／台北報導
對於赴陸旅行團停招，兩岸觀光交流恐遙遙無期，邱太三受訪時表示，基本上整個球是在對岸，台灣去年8月23日就已宣布，能生效的時間點就是陸客到台灣旅遊，基本上是一個平等互惠，也對國內業者有一個交代，不然只有國人出去，國內業者恐怕也會向政府抱怨，都鼓勵國人出國，國內旅遊要怎麼照顧？這都是要用同樣對等個考量。
媒體追問交通部觀光署是否曾知會陸委會，邱太三回應，基本上去年8月23日，相關單位在跟國安會的會議都已做基本定調，當然期待對岸能有比較善意的回應，但可惜的是，不管是一個月後各項的準備都差不多，當然是以當時對岸在2019年控制到台灣來的人數，做為這樣的基準。
邱太三說，如果對岸能善意對應，會將人數再做調整考量，但是所有的調整，包括時間與人數，基本上都是要由交通部跟觀光署做好評估後，由國安會做最後確認，基本上各項的考量都還在評估中。