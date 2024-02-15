畫面好熟悉！蔡壁如台中上工搭公車通勤 未現身團拜盧秀燕這麼說
前民眾黨立委蔡壁如獲聘擔任台中市政府有給職顧問，首日開工就比照黨主席柯文哲的北市府模式，坐公車上班，並在臉書強調「一早的台中陽光明媚，相當舒適」，但她未現身市府的新春團拜活動。市長盧秀燕被問及此事時，舉蔡壁如的頂頭上司、副市長賴淑惠去行政院會開會為例，強調一切以公務為優先，有空的人來參加即可。
記者顏幸如／台中報導
台中市立委選舉落選的藍白候選人林家興、蔡壁如，皆獲盧秀燕聘任入府，今（15）日上午是市府新春團拜，新任工策會副總幹事林家興早早就到場，去年擔任台中購物節代言人的藝人林美秀也主動出現，但遲遲未見蔡壁如。
市府同仁團拜時，蔡壁如則在臉書發文，秀出自己第一天上班就搭台中市公車通勤的畫面，看來容光煥發，氣色和心情都極好。她在臉書寫著「第一天上班，既然都在台灣大道上，就搭公車去吧！全新的開始，一早的台中陽光明媚，相當舒適，我們都要元氣滿滿的開工啊！」
據了解蔡壁如未來將負責民政業務，編制在副市長賴淑惠辦公室。盧秀燕受訪時，媒體問及蔡壁如第一天上班為何未現身團拜？盧秀燕表示市府同仁多達5萬位，今天是有空的人自動參加，若有公務或另有行程，則以公務優先。她並舉賴淑惠不在現場為例，表示賴去台北參加行政院會，正在堅守工作崗位。
民眾黨唯一的市議員江和樹表示，蔡壁如今天正式擔任台中市政府顧問，令兼任台中市黨部主委的他非常期待，因為民眾黨常被人視為網路政黨、沒有紮實紮根，蔡壁如願意到市府為台中鄉親服務，可以看見台灣民眾黨的未來，也能共同期待，2026年民眾黨在台中市議會將能籌組自己的黨團。