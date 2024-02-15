初五接財神迎開工日先幫「LINE瘦身」　手機一鍵砍掉容量大肥蟲！

開工紅包別花！放2處招整年富貴財運　初六開市沒有紅包一招借運

▲初六開工迎財神，開市拜拜後收到「開工紅包」別急著拿去吃午餐，命理師教正確用法、放置位置，催旺一整年財運。（圖／取自爆廢公社公開版）
▲初六開工迎財神，開市拜拜後收到「開工紅包」別急著拿去吃午餐，命理師教正確用法、放置位置，催旺一整年財運。（圖／取自爆廢公社公開版）

記者黃韻文／綜合報導

初六開工大吉迎財神，今（15）日是年假結束後第一個上班日，命理專家柯柏成表示，通常在開工拜拜後，傳統上會發開工紅包，算是開市給員工的好兆頭。不過有些老闆沒有開工發紅包的習慣，或是發LINE Pay紅包。開工紅包放哪、怎麼用，以及沒有實體紅包如何催旺財運，《NOWnews》整理重點一文看懂。

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🟡開工紅包金、行情
求職網調查顯示，企業平均每包預算是953元，不過開工紅包在勞基法中沒有金額限制，也沒有規定一定要方法，超過2成企業就不打算發開工紅包。若是發實體紅包，企業主、老闆多偏愛百元鈔，紅通通較喜氣，最常見是600元；若是轉帳匯款、電子支付，常見500元、1000元。

▲老闆洪偉明率領百位凱渥名模舉辦新春開工團拜，結束後還發開工紅包給媒體朋友沾沾喜氣。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.02.22）
▲求職網調查，超過7成企業主預計會發放開工紅包。（圖／NOWnews資料照片）
🟡開工紅包放哪
命理專家柯柏成指出，將開工紅包袋放在辦公桌的桌墊下、電話分機下，因此法不可招搖，所以在很多人往來的場所，需要完全遮蓋。若是不小心被看到也無妨，重新放好即可，或是放到自己辦公桌的抽屜裡也行。

若是上班場所不方便，則可放置在家中書桌，或床頭櫃上右前方。如果前述條件都不具備，就將收到的開工紅包放置自己枕頭底下（枕頭套裡），也是催旺一整年財運的方法。

▲過年紅包袋選擇直立式的有祝福對方「事業順利正財廣進」的意義，如果是要祝對方偏財運爆棚，可以選擇「橫式」的紅包袋哦！（圖/記者張嘉哲攝）
▲將開工紅包袋放在辦公桌的桌墊下、或電話分機下，但需完全壓好藏住。（圖／記者張嘉哲攝）
🟡開工紅包怎麼用
命理專家柯柏成提醒，開工紅包金額多少無關緊要，但建議至少要留到過完元宵再拿出來花。空的紅包袋可以放在上述所提的地方，繼續留置催運，一直到來年除夕前再回收。

收到開工紅包後，可以在紅包袋外寫上公司文化精神，或老闆、上司有什麼激勵格言，如果都沒有，可寫一段鞭策自己的事業格言。偷懶的話則是只寫上自己名字，效果會有些差異。

🟡沒有開工紅包怎麼辦
命理專家柯柏成補充，沒有收到開工紅包的人，像是學生就不會有開工紅包。可挑選一個過年期間收到的紅包，在空的紅包袋寫上「學業進步至全班前五」、「錄取某某學校」等具體的願望，再放在自己的書桌抽屜。

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