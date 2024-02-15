開工紅包別花！放2處招整年富貴財運　初六開市沒有紅包一招借運

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求職網調查顯示，企業平均每包預算是953元，不過開工紅包在勞基法中沒有金額限制，也沒有規定一定要方法，超過2成企業就不打算發開工紅包。若是發實體紅包，企業主、老闆多偏愛百元鈔，紅通通較喜氣，最常見是600元；若是轉帳匯款、電子支付，常見500元、1000元。
🟡開工紅包放哪
命理專家柯柏成指出，將開工紅包袋放在辦公桌的桌墊下、電話分機下，因此法不可招搖，所以在很多人往來的場所，需要完全遮蓋。若是不小心被看到也無妨，重新放好即可，或是放到自己辦公桌的抽屜裡也行。
若是上班場所不方便，則可放置在家中書桌，或床頭櫃上右前方。如果前述條件都不具備，就將收到的開工紅包放置自己枕頭底下（枕頭套裡），也是催旺一整年財運的方法。
🟡開工紅包怎麼用
命理專家柯柏成提醒，開工紅包金額多少無關緊要，但建議至少要留到過完元宵再拿出來花。空的紅包袋可以放在上述所提的地方，繼續留置催運，一直到來年除夕前再回收。
收到開工紅包後，可以在紅包袋外寫上公司文化精神，或老闆、上司有什麼激勵格言，如果都沒有，可寫一段鞭策自己的事業格言。偷懶的話則是只寫上自己名字，效果會有些差異。
🟡沒有開工紅包怎麼辦
命理專家柯柏成補充，沒有收到開工紅包的人，像是學生就不會有開工紅包。可挑選一個過年期間收到的紅包，在空的紅包袋寫上「學業進步至全班前五」、「錄取某某學校」等具體的願望，再放在自己的書桌抽屜。