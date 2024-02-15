台灣新一年經濟動向「和緩成長」！工商界竟曝1不確定因素

日圓貶破150！換匯再現甜價0.2121元　專家：有需求3月底前先換好

▲日圓兌美元再貶破150價位，龍年首個交易日日圓換匯價再現甜價0.2121元，外匯專家估3月底4月初前，日圓仍易貶難升。（圖／記者顏真真攝）
▲日圓兌美元再貶破150價位，龍年首個交易日日圓換匯價再現甜價0.2121元，外匯專家估3月底4月初前，日圓仍易貶難升。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

美國1月消費者物價指數（CPI）年增率意外強勁，澆熄市場對美國聯準會（Fed）3月降息時機與規模押注，不僅支撐美元指數升至3個月高點，日圓兌美元再度貶破150價位今（15）日龍年首個交易日，台灣銀行日圓現鈔賣出價也出現更甜價0.2121元。外匯專家受訪時則指出，日圓何時止貶仍要看日本何時真正脫離負利率，預期可能等到3月底4月初日本勞工薪資調漲，在這之前日圓仍「易貶難升」，有出國換匯需求的人，可以採取「分批換匯」或「月底換匯」，但「記得要在3月底前先換好」。

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日圓兌美元再度貶破150，一度來到150.88價位，也因此讓日本官員喊話，近期匯率走勢迅速，不過一個多月的時間，日圓已經貶值近10日圓，如此快速的走勢對經濟不利，因應日圓疲軟的適當措施可能包括干預匯市。

不過，日圓兌美元今日早盤仍在150.27附近震盪，相較之下，新台幣兌美元盤中也翻貶，只是貶幅有限，日圓換匯也再現甜甜價，台銀日圓現鈔賣出價一度來到0.2121元，相較去年12月14日收盤價0.2242元，以新台幣5萬元來說，當時只能換到22萬3015日幣，現在則可換到23萬5737日幣，可以多換到12722日幣現鈔，等於可多吃12碗拉麵還有找。

至於日圓是否還有更甜價可期待？台新銀行首席外匯策略師陳有忠接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，日圓走勢仍依附在日本貨幣政策，預期調整時間最可能落在3月底4月初日本勞工調薪時，以在這之前，日圓仍有「貶值」壓力，還是「易貶難升」。

不過，他也提醒，一旦日本脫離負利率，日圓有可能快速升值，升幅可能超過10日圓，有可能快速回升至140以下，甚至135兌1美元。當然，如果日本央行還是不敢調整貨幣政策，屆時日圓可能再貶，甚至可能見到155價位。

也因此，陳有忠建議，若3月底前有出國換匯需求的人，因這期間日圓仍較偏貶，換匯不用急，可採「分批換匯」策略或採取「月底換匯」策略，因為月底新台幣會比日圓相對強一些，只要記得在3月底前換匯完成就可以。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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