日圓貶破150！換匯再現甜價0.2121元　專家：有需求3月底前先換好

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不過，日圓兌美元今日早盤仍在150.27附近震盪，相較之下，新台幣兌美元盤中也翻貶，只是貶幅有限，日圓換匯也再現甜甜價，台銀日圓現鈔賣出價一度來到0.2121元，相較去年12月14日收盤價0.2242元，以新台幣5萬元來說，當時只能換到22萬3015日幣，現在則可換到23萬5737日幣，可以多換到12722日幣現鈔，等於可多吃12碗拉麵還有找。
至於日圓是否還有更甜價可期待？台新銀行首席外匯策略師陳有忠接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，日圓走勢仍依附在日本貨幣政策，預期調整時間最可能落在3月底4月初日本勞工調薪時，以在這之前，日圓仍有「貶值」壓力，還是「易貶難升」。
不過，他也提醒，一旦日本脫離負利率，日圓有可能快速升值，升幅可能超過10日圓，有可能快速回升至140以下，甚至135兌1美元。當然，如果日本央行還是不敢調整貨幣政策，屆時日圓可能再貶，甚至可能見到155價位。
也因此，陳有忠建議，若3月底前有出國換匯需求的人，因這期間日圓仍較偏貶，換匯不用急，可採「分批換匯」策略或採取「月底換匯」策略，因為月底新台幣會比日圓相對強一些，只要記得在3月底前換匯完成就可以。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。