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張藝謀新片票房吃癟再爆衝突　《三生三世》男星慘遭大媽趕下台

▲張藝謀新片《第二十條》票房不如預期，映後活動再爆衝突，《三生三世》男星王驍慘遭大媽趕下台。（圖／微博）
▲張藝謀新片《第二十條》票房不如預期，映後活動再爆衝突，《三生三世》男星王驍慘遭大媽趕下台。（圖／微博）

記者黃雅琪／綜合報導

張藝謀新片《第二十條》集結雷佳音、馬麗、趙麗穎、高葉、劉耀文主演，不僅票房不如預期，該片在春節連假期間上映時，影廳內還爆發衝突，一名大媽觀眾不滿映後活動與下場電影時間重疊，曾演出《三生三世十里桃花》司命星君爆紅的王驍被趕下台，安撫還沒互動到的影迷，影片曝光後令人心疼。

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▲王驍《第二十條》中有吃重戲分。（圖／微博）
▲王驍《第二十條》中有吃重戲分。（圖／微博）
電影《第二十條》在大年初一當天上映，演員們為宣傳新作勤跑映後活動，其中一場在南京電影院金逸影城的映後卻爆發衝突，當時演員們與影迷正在對談時，突然一名大媽觀眾喊話：「下場了！下場！看不看啦！我們已經下場到時間了，怎麼還不結束啊，都是大過年了，不要明星在我們這！散場了散場了，我們到點了！」

▲電影院道歉聲明。（圖／微博）
▲電影院道歉聲明。（圖／微博）
王驍當場被趕下台，他放下麥克風安撫座位上還沒互動到的影迷：「沒事、沒事！」衝突過程全被網友拍下，影片上傳到網路後引發熱議，許多影迷心疼喊話「憑什麽這麽不尊重演員，是影院的問題為什麽罵演員！」、「門口一直有那個大姊罵罵咧咧的聲音，罵的很難聽，搞的最後結尾合照都沒有照成，我心疼王驍，但王驍他還很有素養的表示道歉，也沒有把情緒代入下一場裡面，他真的，他真的很好！」

事後，金逸影城官方微博於昨（14）日發出道歉聲明：「2月10日（大年初一）電影《第二十條》來我方影院路演時，由於我方工作人員的失誤，導致了本不該出現的時間安排衝突，影響了該場路演的現場互動和下一場放映的時間，給現場觀眾與演員及片方都帶來了極大的負面影響和傷害。」影城道歉觀眾、王驍與片方等人。

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