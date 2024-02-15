國民黨團連署邀陳揆17日報告瘦肉精案 黃國昌曝目前沒收到通知
國民黨團日前宣布，將在2月20日立法院開議前，連署召開臨時會，要求行政院長陳建仁應率相關首長為「西布特羅瘦肉精流入台灣」，向立法院進行專案報告，黨團將在開工後，將連署遞交立法院長韓國瑜召開黨團協商。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今（15）日被問及是否跟國民黨合作，他表示，一切按照程序，目前還沒已收到任何黨團協商的通知。
記者邱新博／台北報導
民眾黨主席柯文哲今天率領黨公職新春團拜，會後接受媒體聯訪時，媒體問及針對國民黨喊出瘦肉精問題，要求加開臨時會請陳建仁專案報告？柯文哲說，現在中央政府是民進黨，如果報告馬上就出來、相關官員出來解釋的很清楚，那也沒有要特別開臨時會的問題，「今天問題是民進黨能不能提出一個大家都可以信服的解釋，這才是問題，如果他也講不出所以然，那就只好開臨時會」。
黨團總召黃國昌則表示，事實上新國會新氣象，台灣民眾希望新國會趕快開始上工，這也是為什麼民眾黨團一開始就主張，希望2月16日就開議，「我想如果國民黨靜下心來想一想，當初如果不要隨著民進黨起舞，同意拖到下周處理，現在也不會面臨這麼繁複的程序。」
黃國昌稱，不過既然事已至此，就一切按照程序來，因為到目前為止，黨團都還沒有收到任何黨團協商的通知；他提到，希望以後立法院盡量該通知黨團的就通知黨團，不要每次都是記者先知道、黨團後知道，這個問題當初已經點出來過，希望以後運作可以更和諧、更順暢。
至於柯文哲一周會去黨團開2次會，外界質疑有跟黨團爭主導權問題？柯文哲認為，中央黨部跟黨團每週要有溝通的平台，趁這個機會大家溝通一下意見，其實國民黨、民進黨一樣也是有中常會，也是有溝通的時候。