林襄驚人腹肌炸裂了！曝睡前健身成果 襄民驚呼：可以免費看嗎
啦啦隊女神們過年不鬆懈，為了新球季開始，避免大吃大喝維持體態，新年工作滿檔的林襄，在Threads曬出結實的腹肌，傲人胸圍底下有6塊明顯腹肌，讓粉絲相當驚豔，好奇她是怎麼練成的，還笑說：「這是可以免費看的嗎？」林襄透露睡前多花一點時間就練出上腹肌，女神驚人毅力讓大家都很佩服！
記者江芷稜／綜合報導
林襄身材纖細，僅有41、42公斤，她曾向《NOWnews今日新聞》透露，外型較瘦本來就會有腹肌，但為了減少肉感，自己還是會戒油炸、戒甜食，並且健身運動，讓身材曲線更加勻稱，最近她和同門師妹雅涵、芷霖也一起上皮拉提斯課程，讓身體線條更加優美。
林襄今（15）日在Threads曬出健身成果，「最近睡前多花一點時間運動，上腹終於被我練出來了，我有6塊肌囉！」粉絲好奇她怎麼練成，林襄卻坦言「隨便練的」，輕鬆運動就有成果，她在肚臍處有一個疤痕，大方坦承這是過去穿肚臍環留下的傷疤。眾人對於女神勤於健身都相當佩服，直呼「太扯，可以把我脂肪給妳練一下嗎？」、「要進攻韓國女團了嗎」、「天啊，正就算了，還有腹肌，好暈」、「這是可以免費看的嗎？」
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