新國會第一戰！國民黨團要陳揆報告瘦肉精事件　綠白也不反對

國民黨團日前拋出，由於行政院對於國產豬驗出瘦肉精爭議，仍沒有給國人明確交代，黨團將連署召開臨時會，邀陳建仁率相關首長為「西布特羅瘦肉精流入台灣」，向立法院進行專案報告。
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傅崐萁今天受訪時提到，國人的健康是絕對不能退讓，希望陳建仁能針對食安問題8年總檢討，跟鄉親做清楚報告，今天也會把黨團連署送到院會，由立法院長韓國瑜進行朝野協商，「17號希望能開臨時會，但也尊重韓院長明天召開的朝野協商」。
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，食安不分中央與地方，究竟檢出瘦肉精西布特羅的這片「天選之肉」從何而來，大家都想釐清真相，而正辦就是趕快在立法院正式會期中，依循立委職權，接受在野黨團向內閣提出所關切的議題，如果需要專案報告，民進黨團尊重也樂見其成，釐清真相是大家共同的目標，也希望政治不要過度逾越了食安科學與專業上。
民進黨立法院黨團副幹事洪申翰說，執政黨面對食安的態度，就是讓科學說話並負起責任，首先是對外揭露事實，第二是要小心不讓食安恐懼不必要的無限蔓延，年節期間也感謝食安檢測人員抽檢共705件豬肉，都未檢出西布特羅，反觀台糖希望台中市府能檢驗同批豬肉都被拒絕，質疑為何不釐清真相，台中市長盧秀燕賺政治聲量後就一走了之？尊重在野黨要求陳建仁專報，因為民進黨比誰都想要釐清問題的根源。
民眾黨團總召黃國昌則表示，事實上新國會新氣象，台灣民眾希望新國會趕快開始上工，這也是為什麼民眾黨團一開始就主張，希望2月16日就開議，「我想如果國民黨靜下心來想一想，當初如果不要隨著民進黨起舞，同意拖到下周處理，現在也不會面臨這麼繁複的程序。」
黃國昌稱，不過既然事已至此，就一切按照程序來，因為到目前為止，黨團都還沒有收到任何黨團協商的通知；他提到，希望以後立法院盡量該通知黨團的就通知黨團，不要每次都是記者先知道、黨團後知道，這個問題當初已經點出來過，希望以後運作可以更和諧、更順暢。