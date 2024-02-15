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NBA／勇士被爆願用「K.Thompson加選秀權」換詹皇　但不給Kuminga

▲ESPN知名媒體人Stephen A. Smith爆料，勇士打算用Klay Thompson和選秀權構成的包裹來交易詹皇，但遭到否決，並直言詹皇不想離開湖人。（圖／美聯社／達志影像）
▲ESPN知名媒體人Stephen A. Smith爆料，勇士打算用Klay Thompson和選秀權構成的包裹來交易詹皇，但遭到否決，並直言詹皇不想離開湖人。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

金州勇士被爆出在交易截止日前曾和洛杉磯湖接觸，試圖交易「詹皇」LeBron James，ESPN知名媒體人Stephen A. Smith在節目上透露，勇士打算用Klay Thompson和選秀權構成的包裹來交易詹皇，但遭到否決，並直言詹皇不想離開湖人；就算他想走，第二選項也是紐約尼克，而非勇士。

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Smith認為情況就如ESPN所說，勇士有聯繫湖人，並嘗試透過交易得到詹皇。之後他補充表示，據信勇士願意「付出Thompson和選秀權」作為籌碼。湖人想要Jonathan Kuminga，但勇士堅決不給

「在此同時，LeBron迅速否決了這個提議，因為他不想離開湖人，他想要以湖人球員的身份退役。」Smith表示，如果詹皇不去湖人，他唯一會考慮的就是紐約尼克，可能是因為大城市吸引力之類的，不過湖人是他最想待的球隊，而且遠超其他選項。

Smith進一步解釋說，James的經紀人Rich Paul不會在沒有得到詹皇的支持下，私自幫他的大客戶拒絕條件，所以就是James自己不打算去勇士，因為他並不想要離開湖人，無論這是出於私人還是職業的理由考量。

Smith是ESPN名嘴，風格以主觀、激烈的評論聞名，外界對於他的評價十分兩極。他這次的消息有部分就如同他ESPN的同事早先報導的那樣可信，但有一些則要打上問號，比如：本季競技狀態下滑的Klay Thompson作為籌碼能否打動湖人？James為何會把尼克當第二目標？

眾所周知，Smith是狂熱的尼克球迷，他是否因此得到一些內幕，還是關於詹皇將尼克視為第二選擇只是他的臆測，這尚且不得而知。至於Thompson做為籌碼的部份，後者的合約即將到期，如果勇士願意付出大量首輪選秀權，那是不無可能，但這是在湖人決心重建的情況下才會發生，而目前湖人看起來並無此計畫。

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