就業金卡持卡人意向與遭遇調查　國發會：6成國際人才願永居台灣

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國發會指出，有不少受訪者對台灣表達喜愛，並願意長居台灣，回覆舉如「戶外活動社群令人驚艷，可結交許多朋友，學習溯溪、攀岩、浮潛等」；「遺失錢包可以找回，感受到台灣人的誠實與樂於助人」；「疫情期間到台灣時移民人員入境說歡迎回家，讓我眼淚快流出來」；「因為就業金卡制度，雇主覺得聘僱我像當地人一樣簡單」等。
另調查也顯示政府近年積極打造台灣國際形象，推動全球攬才策略下，成效顯著，截至2023年底就業金卡累計許可8,962人次、外國專業人才有效許可約5.6萬人次、取得永久居留者約1.1萬人。此外，調查受訪者國籍高達64國家，高於2022年50個國家，亦顯示觸及國際人才圈持續擴大中。有關受訪者就業情形部分，自由工作者或自雇者、創業家合計近2成，顯見政府新創政策有成，台灣已然成為友善新創發展的重要基地。
國發會表示，後續就業金卡強化推廣做法，政府仍須延續鏈結國際社群之政策，布建就業金卡持卡人之人際網絡。另提到，國發會已於2023年11月1日成立 Talent Taiwan「國際人才服務及延攬中心」，提供國際人才來台申辦程序，以及後續在台工作及生活一條龍。國發會將持續協助解決外國專業人才在台灣所面臨之各類問題，並協調相關部會建構友善工作及生活環境，期打造台灣成為國際人才的第二個家。