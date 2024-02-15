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NBA／不只勇士想要！76人也詢價「詹皇」　湖人卻要Embiid當籌碼

▲76人聯繫湖人並尋問有關「詹皇」的交易細節，但遭到Rob Pelinka以「你們願意出Joel Embiid嗎？」回絕。（圖／美聯社／達志影像）
▲76人聯繫湖人並尋問有關「詹皇」的交易細節，但遭到Rob Pelinka以「你們願意出Joel Embiid嗎？」回絕。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇／綜合報導

在交易截止日前傳出金州勇士有意透過交易得到「詹皇」LeBron James，但最終遭到湖人拒絕，其中費城76人總管Daryl Morey在聽到勇士詢價後，隨即聯繫湖人並尋問有關「詹皇」的交易細節，但遭到Rob Pelinka以「你們願意出Joel Embiid嗎？」回絕。

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根據美媒《BNN Breaking》表示，76人總管Daryl Morey確實在本季交易截止日前有與湖人聯絡，且是詢問LeBron James是否能做交易，但遭到Rob Pelinka以「你們願意出Joel Embiid嗎？」回絕，雙方的交易對話僅到此就結束。

在截止日前，當各隊得知LeBron James是可被交易球員時，就有多隊詢問Rob Pelinka，其中76人是唯一有遭到湖人要求球員的球團，但76人總管Daryl Morey表示，「Joel Embiid並未擺在交易平台上，他不會被交易。」

值得一提，根據《BNN Breaking》指出，76人總管Daryl Morey在得知無法追求LeBron James後，也向鳳凰城太陽詢問，Bradley Beal、Kevin Durant與Devin Booker是否有交易機會，但遭到太陽球團拒絕。

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