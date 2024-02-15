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MLB／連兩年拿下打擊王！Arraez雖打輸仲裁庭　但仍加薪1.3億

▲邁阿密馬林魚（MLB）2屆打擊王得主Luis Arraez打輸薪資仲裁，Luis Arraez連2年進行薪資仲裁，去年則是成功打贏仲裁，今年打輸仲裁，年薪則為1060萬美元（約3.3億台幣）。（圖／美聯社／達志影像）
▲邁阿密馬林魚（MLB）2屆打擊王得主Luis Arraez打輸薪資仲裁，Luis Arraez連2年進行薪資仲裁，去年則是成功打贏仲裁，今年打輸仲裁，年薪則為1060萬美元（約3.3億台幣）。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇／綜合報導

在今（15）日根據《ESPN》報導指出，邁阿密馬林魚（MLB）2屆打擊王得主Luis Arraez打輸薪資仲裁，這是Arraez連2年進行薪資仲裁，去年他成功打贏仲裁，今年打輸仲裁，年薪為1060萬美元（約3.3億台幣），但相較去年610萬美元的薪資，Arraez仍然得到加薪440萬美元（約1.3億台幣）。

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Luis Arraez去年在薪資仲裁勝出領到610萬美元，今年Luis Arraez則希望拿到1200萬美元的薪資，但馬林魚只願意給出1060萬美元的薪水，雖然Luis Arraez最終只拿到1060萬美元，但仍加薪440萬美元（約1.3億台幣）。

Luis Arraez是在2023年的Pablo Lopez交易案來到馬林魚，Luis Arraez在2022年拿下美聯打擊王，隨後在上季到馬林魚後，以打擊率0.354拿下國聯打擊王。

4月才要滿27歲的Luis Arraez，在上季為馬林魚出賽147場，合計574個打數掃出203支安打、包括10轟，進帳69分打點，打擊率0.354，生涯至今2度入選明星賽，拿下2座銀棒獎。

Luis Arraez將在2025年球季結束後，取得自由球員資格。

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