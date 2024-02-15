台積電開工衝709元！Joeman「一股不賣」大逆轉 笑：開工好心情
台股今（15）年後開工開紅盤，台積電開盤一度衝到709元，讓不少股民嗨翻了。百萬YouTuber Joeman曾自曝ALL IN台積電股票，最高以640元買進被套牢，帳面「賠掉1台800萬小牛」，年初台積電漲到625元，一堆人搶賣解套，但Joeman一股都不賣，今（15）開工台積電漲破700元，讓他直呼：「開工好心情！」
記者徐銘穗/綜合報導
Joeman在2022年5月時，曾在Podcast節目《百靈果News》上，自嘲是台積電「超級韭菜」，總在「很智障的點」賣掉，縱使過去買賣的時機點不太對，但他始終相信台積電股價可以成長到800、1000元，因此他後來「ALL IN！買！600多塊開始買」，但剛買沒多久，台積電股價卻跌到510元。
於是Joeman轉念，決定長線投資，「我本多終勝啦！各位，只要台積電買低於600塊的，你們都贏我，我都不會撤場，我現在還在裡面。」而他當時稍微估算，自己應該賠了好幾百萬，「快賠掉一台小牛」。於是Joeman轉念，決定長線投資，「我本多終勝啦！各位，只要台積電買低於600塊的，你們都贏我，我都不會撤場，我現在還在裡面。」而他當時稍微估算，自己應該賠了好幾百萬，「快賠掉一台小牛」。
就算在2024年初，台積電一度漲破625元，一堆人搶賣解套時，Joeman堅持一股都不賣。如今如今台積電股價創新高，Joeman今（15）一早就在IG發布限時動態，並貼出台積電股價為699元的截圖，直呼「一股不賣，奇蹟自來，開工好心情！」並附上一張有愛心圖案的emoji。
台股今日開紅盤！在春節長假中，美股漲多於跌，統計7個交易日，美股4大指數全面上漲，也帶動台股以上漲568.38點、18664.45點開出，而台積電（2330）則上漲63元至709元，站上新高，除此之外，其市值也飆破18.38兆元，同樣創新高。
※【NOWnews 今日新聞
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