瘦肉精羅生門遭網友kuso改名 盧秀燕：台中食安標準領航全國
年後開工首日，行政院會專案報告西布特羅事件、國民黨團亦要求陳建仁赴立院報告；台中市因化驗22次，市長盧秀燕則遭網友kuso改名「盧秀驗」，瘦肉精爭議持續延燒。對此盧秀燕表示，為確保市民安全，台中的食安標準比別處嚴格、很多政策領航全國，一年檢驗量可能是其他城市好幾倍，未來要繼續發揚強大。
記者顏幸如／台中報導
年前台中市驗出瘦肉精西布特羅事件燒遍全國，有網友農曆新年收看重播陸劇時，配合劇情留言「盧秀驗」引起網路瘋傳。行政院會今（15）日進行專案報告，國民黨團則連署邀請行政院長陳建仁，於17日赴立院報告瘦肉精案。盧秀燕今受訪時表示，她對立法院的職權予以尊重。
盧秀燕說，台中市的食安標準向來比別的城市嚴格，為了確保市民的食安與健康，很多政策領航全國，例如學校營養午餐必須使用國產豬、國產雞蛋等食材，人力和器材配置也比別人多，一年檢驗量可能是其他城市的好幾倍。她強調必須發揚強大的食安維護功能，才能保護市民、外來民眾和遊客的食安，未來也會持續努力。
上午盧秀燕主持市府新春團拜，表示今年是自己執政第6年，其中3年遇到疫情，所幸疫情平穩後，今天開工特別熱鬧，市政發展平順受到肯定，去年有9個民調拿到六都第一名。
她勉勵市府同仁抱持兩個初心，認知到自己是公僕也是市民，一切從市民視角出發與思考，才能時時有同理心。其次是把台中市當大家庭、市民當家人，執政時心裡要有愛，更會好好照顧與建設，讓市民更宜居更快樂幸福。