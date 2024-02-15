揭秘全家董座寫給員工的一封信！看超商二哥如何面對跨業競爭賽局

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葉榮廷回顧全家2023年表現，從零售業市場規模影響力、既存店單店營收前年比、毛利率等3大營運指標檢驗，截至2023年底持續展店達4234店，既存店單店營收成長創新高，毛利率也同步成長，最重要的是，代表品牌差異化的「泛鮮食構成比」提前達標、突破33％，意味著全家正走在正確的營運軌道上，整體表現可圈可點。
展望2024年市場大環境，葉榮廷認為，勢必得同等關注「長趨勢」與「快變動」，尤其當零售業競爭已進入深水區，更考驗快速彈性調整的「動能」，以及對改變顧客行為的「驅動力」等2大關鍵能耐的底蘊，這也將決定大環境變動對全家帶來的影響，是威脅風險，還是機會商機？
從政治、經濟、社會、科技4面向 看全家的未來前景與課題
葉榮廷從政治、經濟、社會、科技等4面相觀察國內外的變動與趨勢，首先，在政治方面，美中貿易戰、烏俄戰爭、中東以巴衝突等因地緣政治所引起的全球供應鏈危機，都可能隨時為國際經濟情勢、原物料成等，帶來難以預測且巨大的變化。在經濟面向上，隨著2050淨零碳排政策與碳有價時代來臨，學者多指出綠色通膨可能發酵，但相對地，低碳經濟也勢將對終端消費者產生吸引力而成新商機與新經營課題。
另外，社會層面，高齡化、大缺工已是不可逆的趨勢，三年疫情更讓注重健康成為全民運動，即便進入後疫時代，民眾對健康的不安情緒仍伺機而動，對健康需求也更細分化、日常化，像過往豆漿只分有糖、無糖、低糖，現在還有加鈣、加蛋白。他表示，全家長期推動的「Clean Label少添加、健康志向」鮮食商品受消費者肯定，未來應更細膩抓住新的健康趨勢。
最後在科技方面，葉榮廷認為，最需要關注生成式AI與IoT落地的發展，當AI運用門檻降低後，受影響的行業廣度與應用深度飛快開展，IoT落地應用若未來與智慧家電結合，將可延伸出D2C商業模式，而距離消費者最近的實體店將有其利基。
迎戰跨業態競爭賽局 董座盼員工將「這理念」變成習慣
面對跨業態的深水區競爭賽局，最終贏家必然是把消費者需求放在第一位、且徹底落地實踐的業者，葉榮廷強調，今（2024）年全家的重中之重，就是必須把「以顧客需求為核心」，變成日常工作中的信念與習慣，絕非掛在牆上的口號，只要做到這點，再加上全家夥伴總是正面思考、快速行動的優點，「今年公司與加盟店舖的經營必然會因你們每一位，再造高峰！」