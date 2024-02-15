富國島旅客刷720美金！品保協會轟不可思議、曝年代旅遊最慘下場

我是廣告 請繼續往下閱讀
張永成今天接受媒體採訪時表示，當地地接要台灣團員多刷720美元才能繼續行程，「對旅遊業者來說是不可思議、莫名奇妙的事情，已經在台灣收了全額費用，怎麼會讓團員在國外還要額外付費？」但旅客迫於無奈，要接續後面旅程就刷了，但品保協會主張年代旅遊對於已經刷卡付720美金的客人，要無條件先退還這筆費用。
張永成呼籲年代旅遊要履行昨天晚上公告的從優、從寬、從速並積極協助旅遊團員，相關後續追討是年代旅遊和地接旅行社的事，不要影響旅客權益，並警告，若沒有處理好，對之後商譽有莫大傷害，處理得好，也許還能挽回，品保協會希望可以看到雙贏的畫面。
至於申訴狀況，品保協會秘書長吳美惠說，目前已知有100多位旅客付了720美金，也有旅客額外付了住宿費，但富國島旅客剛返台，還在休息，目前尚未接到相關申訴電話，今早收到比較多來電，都是購買年代旅遊的行程，想要解約，甚至有9月、10月才出團的旅客；另外，調查發現，4月前的旅程，約有430位旅客報名年代旅遊行程。
越南WInnER國際旅行社有限公司日前聲明指出，年代旅遊在出發前一天才告知只能支付不到1/10的團費，年代旅遊負責人信用破產，惡意從1月起積欠未付清款項，經確認年代旅遊仍積欠航空公司的費用，旅客未必可如期在春節搭乘回程班機返台，因無法再承受損失，才需跟旅客收費720美元繼續行程。
對於年代旅遊與地接旅行社付款爭議，張永成說，只要雙方喬好何時付錢都可以，付款方式本來就各有不同，但不該構成不接待旅客的理由，所有在當地發生的糾紛，年代旅遊都要概括承受，讓旅客滿意；對於相關狀況，品保協會未來將加強檢視會員旅行社，並設置預警機制，若有異常情形，會公布給消費者知悉，提醒旅客參加哪家旅行社會有什麼風險。
吳美惠提到，若旅行社有重大違規，就會將之除會，最嚴重觀光署會撤銷旅行業執照，而在旅遊業，只要不是品保協會的會員，基本上也代表不用做生意了，呼籲年代旅遊積極處理該爭議。
更多「台人遭丟包富國島」相關新聞。