「最強人造女優」深田詠美近億存款瞬間歸零 天價收入曝光
「最強人造女優」早期曾以「天海心」出道，2018年轉換經紀公司後改名「深田詠美」後爆紅，曾橫掃各大AV銷售榜單，年薪曾高達2400萬日圓，7年來總收入超過1.5億日圓，在X、IG及YouTube上都有超過百萬粉絲追蹤。近期日本媒體《FLASH》爆料，深田詠美目前已離開前經紀公司，原因是過去7年前公司從未幫她報稅，導致她存款瞬間歸零。
記者張一笙／綜合報導
據報導，過去7年間前經紀公司從未幫深田詠美申報繳稅，導致她在2023年4月時遭日本國稅廳追討稅款，2000萬日圓存款一夕之間歸零，但似乎這樣還不夠。AV產業人士指出：「事實上，前經紀公司從未申報深田詠美的所得，害她被勒令需要繳納約8000萬日圓的額外稅。」
深田詠美近期接下不少工作，除了持續有新作產出之外，還接下了日本線上賭場的荷官代言，甚至到各大夜店擔任DJ，為的就是獲得更多工作機會來還清債務。業界人士表示：「深田的YouTube擁有超過100萬的訂閱者，但由於她發布的影片大部分尺度都偏大，因此很難獲得廣告，她也不能指望能賺多少錢。」
目前，前經紀公司社長已消失，深田詠美的經營團隊也都已換人，經紀公司對於逃稅風波也沒有回應。深田詠美也在這時傳出緋聞，對方是一位名叫田口淳之介的醫美產業人員，和前KAT-TUN成員撞名，兩人被拍到同框約會。據了解，田口淳之介和深田詠美是透過朋友牽線認識，兩人都喜歡美容和旅行，還一起去了越南、泰國等地，兩人因節儉個性一拍即合。
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