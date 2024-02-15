龍年開紅盤！唯一「笑不出來」 赴陸禁團令觀光飯店航空一片慘綠
交通部觀光署過年前7日宣布停止招攬中國旅行團，引發業者反彈急跳腳，而今（15）日台股龍年新春開紅盤，早盤漲逾600點，站上18725點，來到史上新高，台積電也創天價來到709元，相關半導體、AI族群笑呵呵！但觀光股卻笑不出來，山富、易飛網、鳳凰、雲品、寒舍午盤跌幅5到8%多，雄獅、晶華、王品也綠光罩頂，五福更是慘跌停。
記者許家禎／台北報導
原定3月1日即將開放兩岸團客觀光，但本月7日觀光署宣布，因中方迄今未就陸客團來台安排、片面宣布改變M503航路運行等問題，因此原規劃作業將不再進行，請旅行業即日起停止招攬前往中國大陸旅行團，連6月1日之後的團體也不能出團。
消息一出震驚旅遊界，讓業者急跳腳，優質旅遊發展協會理事長李奇嶽就表示這是突襲式的宣布，「讓我們業者非常的錯愕難過，甚至這個農曆年，很多業者可能連年夜飯都會吃不下。」這幾個月的相關的廣告、投入、相關宣傳籌備，幾乎就等於是白做工。業者也說，政府應說明禁團令依據，否則不排除在520後，採取非常手段。
而今日台股龍年開紅盤，大盤漲逾600點，站上18725點，來到史上新高，台積電也創天價來到709元，相關半導體、AI族群笑呵呵，但受到赴陸禁團令影響，觀光股成重災區，上市上櫃觀光類股指數早盤跌幅逾3%，午盤稍稍收斂，但跌幅也都有2%以上。
像是五福午盤慘跌停，寒舍、夏都、鳳凰、雲品、富野、山富、易飛網、燦星旅跌5到8%多，雄獅、晶華、王品、六福、國賓、好樂迪、美食-KY、亞都、老爺知、六角、漢來美食也綠光罩頂，跌幅1到4%。就連長榮航與華航也跌2到3%。