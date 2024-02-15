網紅「晚安小雞」遭柬埔寨警方逮捕 外交部：確保公平權益
網紅「晚安小雞」獨自前往柬埔寨，自稱到「凱博園區」開直播，期間自稱遭到圍毆、美金被搶以及一度失聯。柬埔寨警方於14日時將其逮捕，控訴一切都是自導自演的造假影片，認為「晚安小雞」故意損害柬埔寨形象聲譽，並散播不實訊息。外交部發言人劉永健今（15）日回應，尊重柬埔寨警方及司法單位的調查與審理，駐外管處也會協助確保國人在當地受到公平的司法程序，以及合理對待。
記者邱新博／台北報導
外交部今天上午舉行開工後首場例行記者會，媒體問及，有關網紅晚安小雞遭到柬埔寨警方逮捕一事，是否接獲通報以及後續如何處理？劉永健說明，外交部及駐外管處均未接獲當事人及其家屬聯繫尋求協助。
劉永健表示，有關當事人遭到柬埔寨警方逮捕及後續情形，外交部尊重柬埔寨警方以及司法單位的調查與審理，相關駐外管處也會協助確保國人在當地受到公平的司法程序，以及合理對待，並將提供必要協助。
12日獨自前往柬埔寨，晚間聲稱到「凱博園區」直播，期間聲稱遭到毆打；柬埔寨警方也在14日逮捕「晚安小雞」，將其與友人「阿鬧」也一起上銬逮捕，柬埔寨方面指出，經過調查，發現「晚安小雞」的綁架直播都是自導自演，因此涉嫌故意損害柬埔寨形象聲譽，並散播不實訊息，「晚安小雞」根本就沒有遭到毆打綁架，14日晚間，柬埔寨媒體公布了逮捕畫面，「晚安小雞」與疑似是共犯同夥的友人「阿鬧」遭逮捕上銬。柬埔寨警方將於15日下午會召開記者會，向外界一併說明案情。