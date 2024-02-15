換匯甜價攻略！善用銀行到價通知 搭配優惠美元最高減4分
美元指數再衝高，亞洲主要貨幣兌美元承壓，日圓兌美元再回貶至150價位，新台幣兌美元龍年首個交易也未跟著台股而大漲，對於有出國換匯需求的人來說，不一定要天天盯盤才能換到「甜蜜點」，除可善用銀行「線上換匯」及「匯率到價通知」，再搭配銀行推出的「線上換匯活動」，美元最高可減碼4分，其他幣別也有優惠，也能為自己多賺一些旅費。
記者顏真真／台北報導
台新銀行就建議，換匯可善用線上「24小時換匯」與「匯率到價通知」，民眾可事先於行動銀行設定「匯率到價通知」，當匯率觸及設定的目標價位時，便能即刻收到提醒通知，隨時掌握最佳的換匯時機，等到匯價接近「甜蜜點」再出手。同時，搭配線上換匯活動，以台新銀行來說，3月31日前於營業日每週三，還有每月6日、11日、16日，透過台新網路、行動銀行換匯，美元最高減4分、澳幣減6分、人民幣減1分，歐元減8.75分，港幣減1.25分。
同樣，因應民眾出國換匯需求，中信銀行也推出「週週一起換匯吧」活動，至今年3月29日在中信銀行官方網站領取限量換匯減碼優惠券，至中信銀行網路銀行、中國信託Home Bank APP換匯，可享單筆金額新台幣5000元至10萬元兌換14種指定幣別即期匯差優惠，其中美元最高減碼4分、日圓最高減碼0.16分。
為了讓顧客能輕鬆換匯，玉山行動銀行除整合買賣外幣交易介面，另新增買賣外幣預約交易服務，不論是單次預約或是週期性預約都可自主完成設定，顧客更可運用週期性預約定期小額買外幣，透過微笑曲線分攤整體外幣購入成本，並搭配外幣平均成本功能追蹤分批買進的外幣整體平均成本，讓財務規劃能更加靈活。
同時，玉山銀行也新推出線上匯率分級優惠，今年6月30日前顧客於線上換匯單筆達等值新台幣50萬元，享有更優惠的即期牌告匯率加減碼幅度，如美元優惠3.6分、日幣優惠0.13分、歐元、英鎊優惠1.3角等，搭配IXML憑證透過手機即可即時完成交易與申報，解決以往有較大金額外幣需求時要至臨櫃填寫申報資料的痛點。