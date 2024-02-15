加驗706件無瘦肉精！行政院：初步排除豬肉供應鏈受污染
台中市府日前檢出台糖安心豚豬肉片含有瘦肉精，引發民眾人心惶惶，對此行政院食安辦公室今（15）日於院會後記者會說明，除台中市府驗出單一盒含西布特羅瘦肉精外，包括農業部與衛福部檢驗上市樣品共706件，皆未檢出乙型受體素，初步排除初步排除國內豬肉供應鏈受乙型受體素污染風險。
記者陳威叡／台北報導
食安辦公室主任許輔表示，截至本月11日為止，農業部已陸續檢驗上市前樣品633件，及衛福部檢驗上市後樣品73件，除台中市府驗出單一盒檢體含西布特羅，其餘擴大檢驗合計已706件樣品未檢出乙型受體素，「初步排除國內豬肉供應鏈受乙型受體素污染風險。」
此外財政部資料顯示，近2年無含西布特羅動物用藥、飼料添加物進口，以化學品申報貨名含西布特羅之進口業者計4家，進口報單計72筆，重量計789毫克；衛福部函請4家業者提供西布特羅購買來源及販售流向資料，後續持續調查。
許輔指出，後續西布特羅溯源及流向調查，衛福部將會同保七總隊食安警察調查除進入實驗室供分析檢驗使用外，是否有移作他用、或可能汙染畜牧場，釐清輸入西布特羅流向。
此外將組織專家小組行政調查，許輔說，由農業部調查養殖階段與屠宰加工階段，衛福部調查販售階段與檢驗階段，盤點各階段操作可能的風險來源，並就檢驗結果及實地查證，逐一排除風險及釐清未能排除風險。
最後則是加強豬隻監測、市售豬肉產品抽驗，許輔表示，農業部落實動物用藥監測把關，加強上市前豬隻乙型受體素監測；另衛福部持續與地方政府強化後市場豬肉產品乙型受體素抽樣檢驗，由每年2000件提升至4000件。