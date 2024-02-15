鯊皇Gura攻佔壽司郎！hololive「全球最強VTuber」一卡通三方聯名

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📌第一彈：壽司郎×Gawr Gura壓克力立牌！2月19日起加價購
2月19日起，凡於全台壽司郎店內消費滿 500 元，即可以 580 元加價換購「壽司郎×Gawr Gura 聯名款壓克力立牌」乙個；消費滿 1000 元，可加價換購 2 個，以此類推。全台限量 20000 個，數量有限換完為止。
📌第二彈：壽司郎×Gawr Gura 冷水瓶！3月6日起加價購
3月6日起，凡於全台壽司郎店內消費滿 500 元，即可以 580 元加價換購「壽司郎×Gawr Gura 聯名款冷水瓶(1000ml)」乙個；消費滿 1000 元，可加價換購 2 個，以此類推。全台限量 12000 個，數量有限換完為止。
📌第三彈：壽司郎×Gawr Gura 閃卡！2月26日起滿額贈
2月26日起，於全台壽司郎店內單筆消費滿 800 元，並於壽司郎官方粉絲專頁按讚， 即可獲得「壽司郎×Gawr Gura 聯名款閃卡」乙張。全台限量 30000 張，數量有限送完為止。
📌第四彈：壽司郎×Gawr Gura 貼紙！3月18日起滿額贈
3月18日起，於全台壽司郎店內單筆消費滿 800 元，並於壽司郎官方粉絲專頁按讚， 即可獲得「壽司郎×Gawr Gura 聯名款貼紙」乙張。全台限量 30000 張，數量有限送完為止。
📌第五彈：hololive production Gawr Gura 壽司小被被造型一卡通！2月19日起預購
由重星戰略與 Be come true 共同企劃開發，並獲得 COVER Corporation 授權，攜手與 iPASS 一卡通聯名合作，推出 Gawr Gura 四款壽司小被被造型一卡通，分別為鮭魚款、鮪魚款、蝦蝦款、玉子燒款、 綜合套組。
2月19日上午11點至3月24日開放預購，單入1280元、二入2300元、 整套四入3960元，限時不限量；預計 11月30日 後依訂單順序陸續出貨。Gawr Gura 甜甜睡姿搭配Q萌小手，蝦民們必須抱緊處裡。
📌鯊皇Gura攻佔壽司郎快閃主題店！
壽司郎×Gawr Gura 將同步打造西門町快閃主題店，2 月 19 日起亮相！店內可以實際看到「hololive production Gawr Gura 壽司小被被造型 一卡通」展示；而且全台灣壽司郎 39 間店舖，不定時於電視與點菜平板系統，都可以看到鯊皇 Gawr Gura 出沒。
另外，藏壽司開工大吉，2月20日起推出2款限定好運新品，分別是「日本產鰹魚佐和風洋蔥」，及Q彈「魷魚腳」壽司，2貫都只要40元划算價格，龍年好食成雙，好運龍總來。