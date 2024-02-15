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鯊皇Gura攻佔壽司郎！hololive「全球最強VTuber」一卡通三方聯名

▲蝦民們暴動！全球最強VTuber鯊皇Gawr Gura將攻佔台灣壽司郎！超狂「壽司郎x hololive x一卡通」三方聯名立牌、冷水瓶、壽司小被被造型一卡通8款週邊一次整理。（圖／台灣壽司郎提供）
▲蝦民們暴動！全球最強VTuber鯊皇Gawr Gura將攻佔台灣壽司郎！超狂「壽司郎x hololive x一卡通」三方聯名立牌、冷水瓶、壽司小被被造型一卡通8款週邊一次整理。（圖／台灣壽司郎提供）

記者蕭涵云/綜合報導

蝦民們暴動啦！全球最強VTuber鯊皇「Gawr Gura」即將攻佔台灣壽司郎！超狂「壽司郎x hololive x 一卡通」三方聯名搶先看，把你各位最愛的知名虛擬偶像，變身成壓克力立牌、冷水瓶、閃卡、貼紙，還有壽司小被被造型一卡通共8款聯名週邊，分為5波段加價購、滿額贈及網路預購，購買方式一次整理，甜辣造型和Q萌可愛版都必須收藏。

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台灣壽司郎開工震撼消息！將與知名虛擬偶像事務所 hololive production 合作，攜手世界最多訂閱數VTuber「Gawr Gura」與 iPASS 一卡通三方聯名，自2月19日至3月24日，共同推出聯名周邊商品及快閃主題店。

▲壽司郎×Gawr Gura壓克力立牌，以後蝦民們吃飯都有Gura陪伴。（圖／台灣壽司郎提供）
▲壽司郎×Gawr Gura壓克力立牌，以後蝦民們吃飯都有Gura陪伴。（圖／台灣壽司郎提供）
📌第一彈：壽司郎×Gawr Gura壓克力立牌！2月19日起加價購
2月19日起，凡於全台壽司郎店內消費滿 500 元，即可以 580 元加價換購「壽司郎×Gawr Gura 聯名款壓克力立牌」乙個；消費滿 1000 元，可加價換購 2 個，以此類推。全台限量 20000 個，數量有限換完為止。

▲壽司郎×Gawr Gura冷水瓶，正反面不同圖案，正反面不同圖案，一次捕獲兩種造型鯊皇啊。（圖／台灣壽司郎提供）
▲壽司郎×Gawr Gura冷水瓶，正反面不同圖案，正反面不同圖案，一次捕獲兩種造型鯊皇啊。（圖／台灣壽司郎提供）
📌第二彈：壽司郎×Gawr Gura 冷水瓶！3月6日起加價購
3月6日起，凡於全台壽司郎店內消費滿 500 元，即可以 580 元加價換購「壽司郎×Gawr Gura 聯名款冷水瓶(1000ml)」乙個；消費滿 1000 元，可加價換購 2 個，以此類推。全台限量 12000 個，數量有限換完為止。

▲壽司郎×Gawr Gura 聯名款閃卡。（圖／台灣壽司郎提供）
▲壽司郎×Gawr Gura 聯名款閃卡。（圖／台灣壽司郎提供）
📌第三彈：壽司郎×Gawr Gura 閃卡！2月26日起滿額贈
2月26日起，於全台壽司郎店內單筆消費滿 800 元，並於壽司郎官方粉絲專頁按讚， 即可獲得「壽司郎×Gawr Gura 聯名款閃卡」乙張。全台限量 30000 張，數量有限送完為止。

▲壽司郎×Gawr Gura 貼紙，鯊皇睡到流口水好萌。（圖／台灣壽司郎提供）
▲壽司郎×Gawr Gura 貼紙，鯊皇睡到流口水好萌。（圖／台灣壽司郎提供）
📌第四彈：壽司郎×Gawr Gura 貼紙！3月18日起滿額贈
3月18日起，於全台壽司郎店內單筆消費滿 800 元，並於壽司郎官方粉絲專頁按讚， 即可獲得「壽司郎×Gawr Gura 聯名款貼紙」乙張。全台限量 30000 張，數量有限送完為止。

▲hololive production Gawr Gura 壽司小被被造型一卡通，蓋上4款不同生魚片小被被的鯊皇變身成Q萌壽司。（圖／台灣壽司郎提供）
▲hololive production Gawr Gura 壽司小被被造型一卡通，蓋上4款不同生魚片小被被的鯊皇變身成Q萌壽司。（圖／台灣壽司郎提供）
📌第五彈：hololive production Gawr Gura 壽司小被被造型一卡通！2月19日起預購
由重星戰略與 Be come true 共同企劃開發，並獲得 COVER Corporation 授權，攜手與 iPASS 一卡通聯名合作，推出 Gawr Gura 四款壽司小被被造型一卡通，分別為鮭魚款、鮪魚款、蝦蝦款、玉子燒款、 綜合套組。

2月19日上午11點至3月24日開放預購，單入1280元、二入2300元、 整套四入3960元，限時不限量；預計 11月30日 後依訂單順序陸續出貨。Gawr Gura 甜甜睡姿搭配Q萌小手，蝦民們必須抱緊處裡。

▲超狂「壽司郎x hololive x 一卡通」三方聯名8款週邊，蝦民們出動了。（圖／台灣壽司郎提供）
▲超狂「壽司郎x hololive x 一卡通」三方聯名8款週邊，蝦民們出動了。（圖／台灣壽司郎提供）
📌鯊皇Gura攻佔壽司郎快閃主題店！
壽司郎×Gawr Gura 將同步打造西門町快閃主題店，2 月 19 日起亮相！店內可以實際看到「hololive production Gawr Gura 壽司小被被造型 一卡通」展示；而且全台灣壽司郎 39 間店舖，不定時於電視與點菜平板系統，都可以看到鯊皇 Gawr Gura 出沒。

▲藏壽司2款限定開運壽司，2月20日新品上市。（圖／翻攝自藏壽司FB）
▲藏壽司2款限定開運壽司，2月20日新品上市。（圖／翻攝自藏壽司FB）
另外，藏壽司開工大吉，2月20日起推出2款限定好運新品，分別是「日本產鰹魚佐和風洋蔥」，及Q彈「魷魚腳」壽司，2貫都只要40元划算價格，龍年好食成雙，好運龍總來。


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