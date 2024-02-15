富國島遭丟包！逾百人付720美金　品保協會授當下這樣處理與申訴

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針對年代旅遊請旅客向發卡銀行提出「爭議款處理」，品保協會祕書長吳美惠指出，目前已知有100多位旅客付了720美金，也有旅客額外付了住宿費，這些支出是因為年代旅遊沒付款給地接社，旅可才被迫繳費，當然要由年代旅遊概括承受，不該請旅客循信用卡爭議途徑處理。
張永成說，讓顧客滿意是旅行業天職，讓旅客到當地額外付費，在業界簡直是不可思議，旅客把團費給了旅行社，年代旅遊就要概括承受，怎麼可以讓旅客處理複雜問題、自己去做國外退刷，品保協會不會讓這種事發生，年代旅遊要概括承受所有旅遊消費者的損失，交通部觀光署也請品保協會積極協處該爭議。
至於在當地付費，是否該簽切結書？吳美惠說，旅客本來就不該在當地額外付費，當下旅客是不得已付了錢，只要有付錢，不論是否簽切結書，都不會影響旅客申訴權益，只要把簽單、收據保留，回國後就能向旅行社請款、申訴；只要合約內容裡說要提供卻無提供，以至於客人額外產生的費用，都是旅行社要概括承受的範圍。
張永成建議富國島旅客先到年代旅遊去協調處理，若沒得到妥善處理，就可到品保協會申訴，品保協會將站在保障旅遊消費者立場，積極協助處理。
吳美惠提到，品保協會接收申訴申請後，就會約兩造雙方來協調，有鑑於年代旅遊消費爭議態樣多，在開協調會時，會讓相同樣態樣的糾紛一起協調，加快效率。
張永成補充，品保協會在台北、台中、高雄，設有北中南辦公室，會看旅客所在地在哪，指派當地的調處委員進行調處，不會讓民眾往來奔波。
若調解失敗該怎麼辦？張永成說，品保協會存在的目的，就是幫助消費者不要走上冗長的法律程序、等拿到賠償都身心俱疲，有獨立的調處委員，幫助雙方協調出能接受的損失賠償，幫助消費者在很快的情況下，拿到賠償；呼籲富國島旅客先到年代旅遊求償，若不滿意，可到品保協會官網，有美加國際旅行社（年代旅遊）糾紛申訴專區，請旅客填寫申訴表並檢附契約書、費用單據等資料影本後，以E-MAIL或郵寄提出申訴，該會收件後將盡速召開協調會。
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