「晚安小雞」遭柬埔寨警方逮捕！涉誹謗、散布不實　刑事局證實了

富國島遭丟包！逾百人付720美金　品保協會授當下這樣處理與申訴

▲品保協會理事長張永成今（15）日表示，旅客在國外遭丟包的處理機制、以及回國申訴方式。（圖／記者陳明中攝）
▲品保協會理事長張永成今（15）日表示，旅客在國外遭丟包的處理機制、以及回國申訴方式。（圖／記者陳明中攝）

記者李琦瑋／台北報導

年代旅遊富國島丟包事件持續延燒，年代旅遊昨天在臉書發文，建議該團旅客可向發卡銀行提出，將在當地被迫刷卡的720美金列為「爭議款處理」。中華民國旅行業品質保障協會今（15）日起受理消費者申訴，理事長張永成說，不該由消費者處理，年代旅遊要概括負責，並提醒先到年代旅遊求償，若沒得到妥善處理，可以到品保協會申訴。

我是廣告 請繼續往下閱讀
近期有台灣旅客購買年代旅遊行程、前往越南富國島遊玩，卻因旅行社與當地地接社款項爭議，遭丟包、需自費720美金（約新台幣2萬2320元）才能繼續後續行程，品保協會已成立專案小組，今日起受理消費者申訴。

針對年代旅遊請旅客向發卡銀行提出「爭議款處理」，品保協會祕書長吳美惠指出，目前已知有100多位旅客付了720美金，也有旅客額外付了住宿費，這些支出是因為年代旅遊沒付款給地接社，旅可才被迫繳費，當然要由年代旅遊概括承受，不該請旅客循信用卡爭議途徑處理。

張永成說，讓顧客滿意是旅行業天職，讓旅客到當地額外付費，在業界簡直是不可思議，旅客把團費給了旅行社，年代旅遊就要概括承受，怎麼可以讓旅客處理複雜問題、自己去做國外退刷，品保協會不會讓這種事發生，年代旅遊要概括承受所有旅遊消費者的損失，交通部觀光署也請品保協會積極協處該爭議。

至於在當地付費，是否該簽切結書？吳美惠說，旅客本來就不該在當地額外付費，當下旅客是不得已付了錢，只要有付錢，不論是否簽切結書，都不會影響旅客申訴權益，只要把簽單、收據保留，回國後就能向旅行社請款、申訴；只要合約內容裡說要提供卻無提供，以至於客人額外產生的費用，都是旅行社要概括承受的範圍。

張永成建議富國島旅客先到年代旅遊去協調處理，若沒得到妥善處理，就可到品保協會申訴，品保協會將站在保障旅遊消費者立場，積極協助處理。

吳美惠提到，品保協會接收申訴申請後，就會約兩造雙方來協調，有鑑於年代旅遊消費爭議態樣多，在開協調會時，會讓相同樣態樣的糾紛一起協調，加快效率。

張永成補充，品保協會在台北、台中、高雄，設有北中南辦公室，會看旅客所在地在哪，指派當地的調處委員進行調處，不會讓民眾往來奔波。
 
若調解失敗該怎麼辦？張永成說，品保協會存在的目的，就是幫助消費者不要走上冗長的法律程序、等拿到賠償都身心俱疲，有獨立的調處委員，幫助雙方協調出能接受的損失賠償，幫助消費者在很快的情況下，拿到賠償；呼籲富國島旅客先到年代旅遊求償，若不滿意，可到品保協會官網，有美加國際旅行社（年代旅遊）糾紛申訴專區，請旅客填寫申訴表並檢附契約書、費用單據等資料影本後，以E-MAIL或郵寄提出申訴，該會收件後將盡速召開協調會。

更多「台人遭丟包富國島」相關新聞。

富國島旅客刷720美金！品保協會轟不可思議、曝年代旅遊最慘下場

丟包旅客在富國島！王國材：可重罰年代旅遊5萬元、停業3個月

百名旅客富國島遭丟包！年代旅遊負責人談「避不見面」真相

富國島旅客遭丟包爭議！年代旅遊還原始末　引爆點竟是「冷凍魚」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞