中華職棒／味全龍年後斗六開訓！葉君璋喊二連霸、謹惕球員要謙虛
大年初六開工日，中華職棒味全龍今（15）日在雲林斗六棒球場開訓，喊出「龍眾一心」的新賽季口號，現場包含味全創辦人魏應充、雲林縣長魏應充也都到場致詞，總教練葉君璋則是在典禮上表示，目標將朝二連霸邁進，並謹惕球員不能因為拿下總冠軍就自滿。
記者林之越/綜合報導
在開訓典禮上，先由創辦人致詞後，味全龍總教練葉君璋上台致詞。葉君璋在典禮上向球隊喊話：「我們上季成功拿下總冠軍，但我們接下來還有很多問題要解決，很多事情需要去做，需要去加強自己，那我相信在整個春訓過程當中，大家可以針對自己的缺點去加強。」
並且，他也在後續補充道：「雖然我們去年拿下總冠軍，希望帶給我們的是一個自信心，但最重要的是，不要變成是自大自滿，因為這將會影響到我們一整季的成績。」並同時也鼓勵球員：「我希望大家保持謙卑的心，謙虛的心來比賽，朝二連霸邁進。」
味全龍是中華職棒創始隊之一，但在1997年至1999年完成3連霸後解散，直到2019年才回歸，只花費四年就成功在2023年以4：3擊敗樂天桃猿隊，拿下台灣大賽冠軍，下賽季將劍指二連霸。
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